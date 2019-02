huffingtonpost

: Un peso sulle future generazioni e un esodo di personale dagli uffici comunali: gli allarmi di Inps e Anci su Quota… - Piergiulio58 : Un peso sulle future generazioni e un esodo di personale dagli uffici comunali: gli allarmi di Inps e Anci su Quota… - zazoomnews : Un peso sulle future generazioni e un esodo di personale dagli uffici comunali: gli allarmi di Inps e Anci su Quota… - zazoomblog : Un peso sulle future generazioni e un esodo di personale dagli uffici comunali: gli allarmi di Inps e Anci su Quota… -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Due grandi alert su quota 100. Uno sui costi che graveranno, un altro sull'di. A lanciarli sono l'Inps, Corte dei Conti e l'Anci, l'associazione nazionale dei Comuni italiani. Il grosso del costo di Quota 100 "graverà comunque", ha dichiarato il presidente dell'Inps, Tito Boeri, nel corso di una audizione alla Commissione Lavoro del Senato sul "Decretone" spiegando che se la misura resterà sperimentale per tre anni (e fino al 2026 per la pensione anticipata) aumenterà il debito implicito di 38 miliardi. Se queste misure diventassero strutturali l'aumento del debito implicito lieviterebbe a oltre 90 miliardi.Un impatto sui conti dell'Inps, a cui si aggiunge anche la revisione al ribasso della crescita del Pil per il 2019, anch'essa con conseguenze sui conti dell'Istituto ...