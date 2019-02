Inter Icardi ai tifosi neroazzurri | “va amata anche se perde”

Inter - Icardi punge i tifosi : "Se non la ami quando perde - non amarla quando vince" : L'argentino però non dimentica i fischi ricevuti dai suoi tifosi durante il match: ' Se non la ami quando perde, non amarla quando vince ', come riporta La Gazzetta dello Sport .

Mauro Icardi - sfogo sui fischi dopo il ko col Bologna : "Se ami l'Inter quando perde - non farlo quando vince" : dopo la sconfitta dell'Inter contro il Bologna, Mauro Icardi ha evitato i microfoni a fine gara per poi sfogare i suoi pensieri sui social: "Accetta volentieri le difficoltà - ha scritto l'argentino - e gli ostacoli come passi importanti della scala del successo". Non è mancata però una stoccata con

Icardi-Inter - si rischia la rottura : il duro attacco del calciatore argentino : Altra partita da dimenticare per l’Inter di Luciano Spalletti, i nerazzurri sono andati incontro ad una debacle sorprendente davanti al pubblico amico contro il Bologna, la stagione può diventare un incubo con il serio rischio di essere risucchiato fuori dalla zona Champions League. L’Inter manca di continuità, alcune buone partite poi prestazioni da dimenticare e contro squadre nettamente inferiori dal punto di vista tecnico ...

Pistocchi : 'Ecco perché Icardi è un problema per l'Inter' - : La sconfitta senza gol con il Bologna ha acceso nuovamente i riflettori sui limiti dell' Inter , squadra che da anni ormai mostra difficoltà contro avversari che si chiudono e limitano gli spazi in ...

Inter - top&flop : Icardi - manifesto della crisi : non segna e si divora i gol : Così non va. L'Inter perde di nuovo, stavolta in casa contro il Bologna. La qualificazione alla prossima Champions torna in bilico. Il pubblico fischia, Spalletti si dispera. TOP, HANDANOVIC - San ...

Inter - Icardi vuole Interrompere il digiuno di gol col Bologna : Interrompere una striscia di 5 partite senza gol in campionato. Mauro Icardi punta il Bologna per tornare a fare gol in Serie A. Come scrive il Corriere dello Sport , soltanto in un'altra occasione il capitano dell' Inter non è andato in rete in cinque presenze di fila: dal 21 settembre al 26 ottobre 2014, prima di sbloccarsi contro il Cesena.

Inter - Icardi difeso della sorella : “A Wanda importano solo i soldi” : Inter Icardi – Si sa, tra la famiglia Icardi e Wanda Nara non c’è mai stato tantissimo feeling. Mentre il capitano dell’Inter era ospite con la moglie/agente a ‘C’è posta per te’ su Canale 5, la sorella dell’argentino Ivana nelle storie di Instagram ha lanciato un’altra bordata: “Mamma mia… Lì dovremmo essere seduti i miei fratelli e i miei […] L'articolo Inter, Icardi difeso ...

Inter - Icardi-Wanda a "C'è posta per te" : lacrime - regali ed emozioni : Mauro Icardi è atteso con la sua Inter dal match di campionato contro il Bologna, importante per i nerazzurri per uscire dalla crisi. Il bomber argentino ha presenziato come ospite, insieme alla ...