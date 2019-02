Formula 1 - ecco Alfa Romeo Racing : nuovo nome e logo : Il Campionato del mondo di Formula 1 2019 vedrà due dei marchi storici nel mondo delle competizioni sportive " Alfa Romeo e Sauber " tornare sui circuiti internazionali con i piloti Kimi Raikkonen, ...

Formula1 Mercedes - ecco la data : shakedown il 13 febbraio : Mancava la regina alla lista delle presentazioni delle vetture per il 2019 ed ecco che la Mercedes provvede a colmare la lacuna. La scuderia campione del mondo, infatti, è "lieta di annunciare che la monoposto di Formula 1 per il 2019 scenderà per la prima volta in pista mercoledì 13 febbraio per la sua prima prova di shakedown". La Mercedes W10, ...

Formula 1 - Ecco quando saranno svelate le nuove vetture : La Formula 1 inizia a scaldare i motori: a breve, tutti i i team presenteranno le proprie monoposto per la stagione 2019 e poi, dal 18 febbraio, si andrà in pista per i primi test invernali a Barcellona. Ecco gli appuntamenti da segnare in agenda.La Toro Rosso in pole position. Sarà la Scuderia di Faenza a svelare per prima la nuova monoposto 2019, la STR14, lunedì 11 febbraio. Dopo il nono posto in classifica costruttori ottenuto lo scorso ...

McLaren MCLExtreme - Ecco come sarà la Formula 1 nel 2050 : La McLaren Technologies ha pubblicato uno studio su quella che potrebbe essere la Formula 1 del futuro. La visione è quella del 2050 e il progetto non riguarda solo la vettura, ma anche i circuiti e tutto quello che ruota intorno all'esperienza del pubblico. Per raggiungere questo obiettivo sono stati consultati piloti, tecnici, fan e sono stati studiati i trend del mercato e della tecnologia, creando una ipotesi futuribile, ma anche coerente ...

Formula 1 - Sky Spy : 'Leclerc - la sua prima stagione in Ferrari sarà un vero spartiacque'. Ecco perché : "La Red Bull ha cambiato totalmente la sua politica dopo Vettel " ha concluso il nostro interlocutore " i quattro Mondiali di Seb hanno convinto i vertici della squadra che non fosse più necessario ...

Alfa Romeo allo stesso livello di Ferrari in Formula 1 : ecco il piano di Sergio Marchionne : Alfa Romeo è sicuramente uno dei marchi più amati dagli appassionati di motori in generale. Lo storico marchio milanese dallo scorso anno è tornato in Formula 1 grazie allo scomparso Sergio Marchionne ...

Formula 1 - ecco il calendario 2019 : 21 GP - a Monza l'8 settembre : E' stato ufficializzato il calendario 2019 del Mondiale di Formula 1 . Confermate le 21 gare attuali: si partirà il 17 marzo a Melbourne , chiusura l'1 dicembre ad Abu Dhabi . La tappa cinese di ...

Formula E - Attack Mode : ecco come funziona : Il campionato di Formula E sta per cominciare: il prossimo 15 dicembre, in Arabia Saudita, scatterà il semaforo verde per la stagione 2018/2019. Ci apprestiamo a vivere una stagione rivoluzionaria, la quinta nella storia della categoria, che apre di fatto una nuova era delle corse con monoposto elettriche. Tante le novità, tra cui anche la nuovissima Attack Mode, un sistema che favorisce ulteriormente i sorpassi.Ispirato a Mario Kart. Gli ...

Michael Schumacher - ecco il vero motivo per cui non abbiamo notizie sulla salute della stella della Formula 1 : La salute di Michael Schumacher, leggenda tedesca della Formula 1, è stata mantenuta segreta da quel maledetto incidente sugli sci del 2013 che gli ha provocato catastrofici danni cerebrali. Sabine Kehm, manager dell’ex pilota, ha sempre sostenuto che le sue condizioni non fossero una questione pubblica, nonostante milioni di fan in tutto il mondo siano in attesa di ricevere informazioni sul 7 volte campione del mondo. In un recente commento, ...