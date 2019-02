Diciotti | Salvini in Giunta delle Immunità consulta le carte

Diciotti - Salvini in Giunta per vedere le carte : Matteo Salvini, apprende l'Adnkronos, è stato in Giunta per le autorizzazioni a procedere del Senato per consultare le carte del caso Diciotti, come suo diritto e nel rispetto della procedura. Il ...

Caso Diciotti : Sea Watch - 'su Salvini a processo speriamo in decisione giusta' : Palermo, 4 feb. (AdnKronos) - "Non voglio entrare nel merito della richiesta di processo nei confronti del ministro Salvini, sicuramente è stata una situazione paradossale, gravissima, che si sta perpetrando di nuovo. E lo abbiamo visto nei giorni scorsi con la Sea Watch". Lo ha detto all'Adnkronos

Diciotti - Gino Strada contro Salvini : "Sottrarsi a giustizia è antidemocratico" : Non è che quando si dice 'è una scelta politica' diventa lecito tutto - sottolinea - Anche le deportazioni sono state una scelta politica, tanto che furono fatte delle leggi'. Infine il fondatore di ...

Vittorio Feltri svela la vergogna M5s contro Matteo Salvini : "Diciotti - sono disperati. E così..." : "Non ho la più pallida idea di come possa finire la vicenda ma è evidente che Matteo Salvini è diventato l'uomo politico di maggior successo", spiega Vittorio Feltri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Il direttore di Libero commenta così il caso del processo al ministro dell'Interno

Salvini : 'Scambio Tav contro Diciotti? Questa è la vecchia politica' : Mi spieghi perché, numeri alla mano, è sconveniente usare treni veloci che ci collegano al resto del mondo risparmiando inquinamento e risparmiando quattrini.

Diciotti - Salvini : scambio con Tav? No - è vecchia politica : Mi spieghi perché, numeri alla mano, è sconveniente usare treni veloci che ci collegano al resto del mondo risparmiando inquinamento e risparmiando quattrini» , conclude. le divergenze nella ...

Diciotti - Salvini : Scambio con Tav? No - è vecchia politica. Io tranquillo : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Salvini e il caso Diciotti - Fico a Che tempo che fa : 'Se riguardasse me chiederei di essere processato' : 'Semmai arrivasse a me una richiesta della magistratura nei miei confronti per qualsiasi questione, pregherei la Camera di mia appartenenza di dare l'autorizzazione senza se e senza ma', risponde ...

“Magistrati tutti di sinistra - lascino stare il ministro”. Diciotti - ai gazebo della Lega militanti salviniani all’attacco : “Prima è toccato ad Andreotti, poi a Craxi, poi a Berlusconi, ora a Salvini”. Questo il pensiero e le parole dei militanti della Lega, che tra ieri e oggi si stanno recando ai gazebo in quasi 2000 piazze italiane per raccogliere le firme a favore del ministro degli Interni nella vicenda della Diciotti e dell’autorizzazione a procedere su cui si dovrà esprimere il Senato. La paura è che “i magistrati sono tutti di sinistra e che ...

Diciotti - “scelte per strategia politica” : la procura di Catania voleva archiviare Salvini. Rischia di farlo finire a processo : Gli stessi fatti, ma due interpretazioni giuridiche opposte. Eppure c’è un punto in comune tra la richiesta di archiviazione della procura di Catania e la relazione con cui il Tribunale dei ministri ha chiesto l’autorizzazione a procedere al Senato per Matteo Salvini accusato di sequestro di persona aggravato, nel caso dei migranti della nave Diciotti. Ed è un punto a sfavore per il segretario della Lega. I senatori della Giunta per ...

Tav - Di Maio : “Ridimensionamento è supercazzola”. Salvini : “Scambio con il voto sulla Diciotti? Non siamo al mercato” : Uno dice che “il ridimensionamento della Tav è una supercazzola“. L’altro replica: non intende scambiare l’annullamento dell’Alta velocità sulla Torino-Lione con il voto al Senato sull’autorizzazione a procedere per il caso Diciotti. Botta e risposta a distanza su due temi che hanno infiammato i rapporti nel governo tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Anzi a neanche troppa distanza: i leader del Movimento 5 ...

Salvini : «No a scambi Diciotti-Tav». Di Maio : «La Lega dica se vuole rompere» : Il leader della Lega: «Non siamo al mercato, io ti do questo tu mi dai quello, è roba di vecchi governi, non ho bisogno di aiutini». Il capo di M5S: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha futuro. Il ridimensionamento è una supercazzola». La nota di Conte: «Decisione dopo l’analisi costi-benefici»...

Diciotti - Di Maio : “M5s mai a favore di immunità - ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ancora deciso” : “Nella nostra storia non abbiamo mai votato per utilizzare le immunità parlamentari. questo caso è diverso”. Lo ha detto, a proposito del procedimento al Senato su Matteo Salvini per il caso Diciotti, il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Ortona, in un incontro elettorale in vista delle Regionali abruzzesi. L'articolo Diciotti, Di Maio: “M5s mai a favore di immunità, ma questo caso è diverso. Su Salvini non abbiamo ...