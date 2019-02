Di Maio a Pomigliano nel suo ex liceo | protestano gli studenti Lui | Il governo non

Di Maio torna nella sua vecchia scuola a Pomigliano - ma agli studenti è vietato protestare : Domattina Luigi Di Maio tornerà da vicepremier nel liceo in cui tredici anni fa conseguì la maturità, il liceo classico-scientifico Imbriani di Pomigliano d'Arco. Qui il ministro del Lavoro e dello ...

Pomigliano - preside censura contestazioni a Di Maio - studentessa denuncia su Facebook : Domani è prevista la visita di Luigi di Maio nel liceo di Pomigliano d'Arco dove ha conseguito la maturità, il liceo classico-scientifico Imbriani, tuttavia ci sono state denuncia da parte degli studenti di censura ideologia. A quanto pare non saranno consentite proteste, manifestazioni, contestazioni e nemmeno dei semplici confronti con il leader del Movimento 5 Stelle. Gli studenti, in sintesi, potranno solo ascoltare quello che il capo ...

Pomigliano - casa Di Maio sotto assedio : gli operai si incatenano : Il benzinaio della Totalerg di via Abate Felice Toscano ci ha fatto l'abitudine. La palazzina di tre piani della famiglia Di Maio è proprio a pochi metri e, tra giornalisti, curiosi, manifestanti che ...

Luigi Di Maio - paura nella notte sotto casa sua a Pomigliano : operai minacciano di darsi fuoco : Con tutta la pubblicità che ha avuto nei giorni delle polemiche sul padre Antonio, la casa del vicepremer Luigi Di Maio a Pomigliano è diventata ancor più che prima un facile bersaglio: nella notte, ...

Pomigliano - paura a casa Di Maio : operai minacciano di darsi fuoco nella notte : Pomigliano - paura a casa del vicepremier Luigi Di Maio. Poco prima della mezzanotte un gruppo di operai si è recato davanti al portone della palazzina in cui abita il ministro del Lavoro e dello ...

Stress test. Di Maio in Europa difende il reddito di cittadinanza - in Italia è sotto botta per il nero e gli abusi di Pomigliano : Gli arrivano messaggi continui. Lui chiede aggiornamenti, a Bruxelles si sottopone alle domande dei giornalisti provando a sfoggiare un sorriso perché così gli è stato consigliato di fare. Ma il sorriso di Luigi Di Maio è tirato ed è chiaramente un effetto scenico. Chi lo conosce bene racconta che è molto provato, sta vivendo malissimo la vicenda del lavoro nero nell'azienda del padre, sia dal punto di ...

Luigi Di Maio pizzaiolo "non inquadrato" a Pomigliano d'Arco per un anno : Dopo le polemiche scatenate dall'inchiesta delle Iene - che ha svelato che il padre di Luigi Di Maio avrebbe assunto dei dipendenti in nero - il Fatto Quotidiano riporta alla luce un anno di lavoro da "non inquadrato" del futuro vicepremier alla pizzeria "La Dalila" di Pomigliano d'Arco.Scopriamo dalla viva voce di chi serve ai tavoli, prepara le pietanze e tiene aperto il il locale che il futuro vicepremier e ministro dello Sviluppo Luigi Di ...