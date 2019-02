Concorso Oss Puglia 2 445 posti | prova pratica dall’11 marzo | come prepararsi

Concorso Oss in Sardegna e a Reggio Calabria - assistente sociale a Bologna : Buone notizie per la professione di operatore socio sanitario e assistente sociale: tre differenti aziende hanno, infatti, emanato nuovi avvisi e concorsi pubblici per medesimi ruoli. I bandi, con scadenza fissata tra la metà e la fine febbraio, sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliero Università di Sassari e dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Catanzaro, per il ruolo di OSS, e dall'Unione dei Comune dell'Appennino Bolognese ...

Concorso Oss Catanzaro - scadenza 17 febbraio : come fare domanda : Stando ai bandi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n.5 del 18-01-2019, l’Ospedale “Mater Domini” di Catanzaro offre un totale di 167 posti di lavoro dei quali 65 da infermiere e 102 da Operatore Socio Sanitario (OSS) cat.BS: i vincitori dei rispettivi concorsi saranno assunti a tempo pieno ed indeterminato presso l’ospedale. Vediamo insieme quali sono i requisiti necessari per accedere al Concorso per il posto da Operatore Socio Sanitario e ...

Palazzo Rosso : i bandi di Concorso sono on-line. Limiti di età solo per la Polizia Municipale : ... triennale, magistrale o specialistica, in Giurisprudenza o discipline/scienze giuridiche e relative equipollenze, o laurea in Economia e Commercio o discipline/scienze economiche e relative ...

Concorso Scuola 2019 - le principali novità sui prossimi bandi : news 23/01 : Ultime notizie 23/01 – Nei prossimi mesi si attende la pubblicazione dei bandi di Concorso Scuola 2019. Gli aspiranti docenti, parecchi a quanto pare, dovrebbero appartenere a tutte le scuole di ogni ordine e gradi: Scuola dell’Infanzia e Primaria e Scuola secondaria di primo (Scuola media) e secondo grado. Concorso Scuola 2019, le novità: requisiti, regionalizzazione, tempistiche indizione bandi e blocco quinquennale Vediamo quindi di ...

FOSSANO/ Concorso per il reclutamento dei Dsga : giovedì la Cisl spiega come fare : Ancora pochi giorni alla chiusura delle iscrizioni al Concorso per titoli ed esami per il reclutamento dei Direttori dei Servizi Generali e Amministrativi , Dsga, nelle istituzioni scolastiche statali ...

Concorso Oss e infermieri a Catanzaro - ostetriche a Napoli : Nella Gazzetta Ufficiale del 18 gennaio sono stati resi noti nuovi concorsi pubblici per la copertura di personale, in qualità di operatore socio sanitario, infermiere e ostetrica. I bandi, con scadenza fino al giorno 17 febbraio sono stati pubblicati dall'Azienda Ospedaliero Universitaria di Catanzaro, per la professione di OSS e infermieri e dall'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro (ostetrica). Assunzione per 102 OSS Concorso pubblico ...

Concorso per la scuola secondaria : possibilità di accedere anche senza i 24 Cfu : Nuovi concorsi sono in arrivo prossimamente nella scuola pubblica italiana, essi si riferiscono a quello ordinario per infanzia e primaria (per il quale il Miur ha chiesto l'autorizzazione di 10.183 posti) e quello per le scuole superiori. Nello specifico, per quando riguarda quest'ultimo Concorso, la legge di bilancio 2019 ha introdotto nuove disposizioni sui requisiti di accesso. L'accesso al Concorso per la scuola secondaria prevede una ...

Concorso infermieri e assistente sociale in Friuli - OSS a Roma : Dopo aver segnalato l'ultimo Concorso per laureati in psicologia, si procede con nuove informazioni concorsuali, per la professione di infermiere, assistente sociale e operatore socio sanitario. I bandi sono stati emanati dall'Azienda Pubblica di Servizi alla Persona - Opera Pia Coianiz di Tarcento (infermiere), dai Servizi Sociali dell'UTI delle Valli e delle Dolomiti Friulane, per la professione di assistente sociale, e dagli Istituti Riuniti ...

Offerte di lavoro per Oss - Concorso per un posto a Trieste : scadenza domande il 7 gennaio : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana numero 97 del 7 dicembre 2018 è stato emanato un pubblico bando di concorso atto alla ricerca di Oss (operatori socio sanitari), precisamente per 1 posto. La sede di lavoro è il Friuli Venezia Giulia, nello specifico la città di Trieste. Di seguito riportiamo i requisiti richiesti e le date delle prove con gli argomenti in essi contenuti....Continua a leggere

Concorso per OSS a Treviso - per tecnico biomedico a Udine e per infermiere a Trento : Anche in questo periodo dell'anno non mancano i concorsi pubblici, in particolare per i ruoli di operatore socio sanitario, di tecnico di laboratorio biomedico e di infermiere. I bandi, con scadenza nelle prossime settimane verranno svolti, presso l'azienda Opere Pie d'Onigo - Pederobba di Treviso per quanto riguarda gli OSS, presso l'Azienda Universitaria Integrata di Udine per la professione di tecnico di laboratorio biomedico, e presso ...

Concorso biologo in Piemonte - infermieri a Udine - OSS in Veneto : Tre distinte aziende sanitarie hanno reso noti nuovi concorsi pubblici per il ruolo di biologo, infermiere e OSS. I bandi verranno espletati, presso l'Azienda Ospedaliera Nazionale SS. Antonio e Biagio e Cesare Arrigo di Alessandria (biologo); l'ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi di Udine, per il ruolo di infermiere; e presso il Centro servizi per anziani 'Pietro e Santa Scarmignan' (OSS). Avviso pubblico biologo L'Azienda ...

Lavoro - offerte : bando di Concorso 2018 per l'assunzione di 4 oss : Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana è stato pubblicato un bando di concorso per oss (opeartore socio-sanitario). La candidatura deve essere fatta pervenire entro il 13-01-2019. I candidati ricercati sono quattro, il contratto è da intendersi a tempo pieno e indeterminato con cat. B - posizione economica 1. bando di concorso per oss e per docenti: requisiti Il bando di concorso per oss (operatori socio sanitario) è stato ...

Concorso educatore - OSS - infermieri in Veneto - assistente sociale in Lombardia : In Gazzetta Ufficiale n°97 del 7 dicembre sono stati resi pubblici nuovi concorsi per i ruoli di educatore, operatore socio sanitario, infermiere e assistente sociale. I bandi, con scadenza fino al 20 febbraio prossimo, verranno espletati presso L'Istituto 'Opere Pie d'Onigo' di Pederobba, per la professione di educatore, OSS e infermiere, e presso il Comune di Pieve Emanuele, per il ruolo di assistente sociale. Selezione educatore ...

Concorso straordinario scuola infanzia e primaria : buone possibilità in Toscana e Veneto : Dallo scorso lunedì 12 novembre è iniziata la fase di presentazione delle domande al Concorso straordinario per gli aspiranti docenti dell'infanzia e primaria. Il termine ultimo per presentare tale domanda è previsto per il 12 dicembre alle ore 23:59. In molti potrebbero chiedersi in quale Regione sia più conveniente inviare la domanda, dato che i docenti che parteciperanno al Concorso straordinario saranno inseriti in una graduatoria regionale ...