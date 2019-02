Borsa Milano chiude in rialzo - +0 - 15% - : ANSA, - Milano , 4 FEB - Piazza Affari ha chiuso in rialzo , +0,15%,, malgrado il rallentamento dell'inflazione a gennaio e un contesto dei mercati europei piuttosto incerto, con Londra positiva, +0,2%,,...

Borsa : Europa in calo - a Milano sale Tim : ANSA, - Milano , 4 FEB - Borse europee ancora in terreno negativo dopo l'apertura debole di Wall Street. Il miglior listino è quello londinese, che è piatto, mentre perdono Parigi , -0,7%, , ...

ANSA, - Milano , 1 FEB - Seduta negativa per la Borsa di Milano : l'indice Ftse Mib ha chiuso in perdita dello 0,78% a 19.576 punti.

ANSA, - Milano , 31 GEN - L'indice principale della Borsa di Milano chiude in calo dello 0,21%. L'indice Ftse Mib si ferma a quota 19.730 punti. 31 gennaio 2019

Borsa - Milano maglia nera con banche : Il Ftse Mib cede lo 0,62%, zavorrato dai titoli bancari, a picco per i timori che la gelata dell'economia possa compromettere la qualità del credito. Il listino milanese è il peggiore in Europa, dove ...

Borsa : Milano apre in rialzo - +0 - 44% - : ANSA, - Milano, 31 GEN - Avvio in rialzo per PIazza Affari nel giorno in cui l'Istat comunicherà i dati del Pil del quarto trimestre. L'indice Ftse Mib ha avviato le contrattazioni in progresso dello ...