Ascolti Isola dei Famosi ieri | Alessia Marcuzzi ancora sottotono

Ascolti TV | Domenica 3 febbraio 2019. Isola 14.8% - Fazio 13.7%-12.4% - The Good Doctor 10% : Alessia Marcuzzi Nella serata di ieri, Domenica 3 febbraio 2019, su Rai1 – dalle 20.37 alle 22.38 - Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.587.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre – dalle 22.42 alle 0.01 - Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.197.000 spettatori pari al 12.4% di share. Su Canale 5 – dalle 21.34 alle 0.49 – la terza puntata de L’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.748.000 ...

L'Isola dei famosi - dopo gli Ascolti flop Mediaset corre ai ripari e cancella Le Iene : L'Isola dei famosi 2019 non riesce a decollare. Gli ascolti di questa nuova edizione del reality show condotto da Alessia Marcuzzi su Canale 5 continuano ad essere molto bassi e anche la seconda puntata trasmessa questo giovedì sera in tv ha confermato il flop di quest'anno. Il reality show, infatti, ha registrato l'ascolto più basso di sempre nella storia delL'Isola e in casa Mediaset hanno scelto di correre subito ai ripari per evitare un ...

Ascolti TV | Giovedì 31 gennaio 2019. Che Dio Ci Aiuti 21.5% - la Coppa Italia porta in alto Rai2 (19.17%). Crolla l’Isola (13.28%) : Che Dio Ci Aiuti Nella serata di ieri, Giovedì 31 gennaio 2019, su Rai1 la quinta stagione della fiction Che Dio Ci Aiuti ha conquistato 5.682.000 spettatori pari al 21.2% di share, nel primo episodio, 4.979.000 spettatori pari al 21.74%, nel secondo episodio. Su Canale 5 – dalle 21.32 all’1.16 - la seconda puntata de l’Isola dei Famosi 14 ha raccolto davanti al video 2.405.000 spettatori pari al 13.28% di share (qui tutto quello ...

