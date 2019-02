Roma Milan Cronaca LIVE | Ammonito Bakayoko

Roma-Milan 1-1 La Diretta Piatek sblocca - pari di Zaniolo Fischi e Sud vuota a metà : Si gioca di domenica sera all'Olimpico il big match della 22a giornata di campionato, la sfida tra Roma e Milan; i giallorossi cercano un immediato riscatto dopo la rocambolesca rimonta subita a ...

Roma - contestazione della Curva Sud durante la partita contro il Milan : I tifosi della Roma non dimenticano l'1-7 subito in Coppa Italia mercoledì : prima del fischio d'inizio del match contro il Milan la toccante corografia in ricordo di Antonio De Falchi , tifoso ucciso ...

Roma-Milan : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (1-1) : Roma-Milan: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (1-1) diretta Roma-Milan: secondo tempo 46′ GOOOOOOOOOOOOOOOOL! PAREGGIO ALL’OLIMPICO! ZANIOLO! 1 A 1! PASTICCIO DIFENSIVO DI MUSACCHIO CHE RISCHIA L’AUTOGOL. DONNARUMMA RIESCE A RESPINGERE IL PALLONE PASTICCIATO DAL DIFENSORE, CON ZANIOLO CHE SI AVVENTA SULLA RIBATTUTA E METTE IN RETE! 45′ Nessun cambio per le due formazioni. Si riprende col ...

DIRETTA Roma Milan streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big-match di Serie A all'Olimpico per la 22giornata.

Roma-Milan : diretta streaming - formazioni e cronaca in tempo reale LIVE (0-1) : Roma-Milan: diretta streaming, formazioni e cronaca in tempo reale (0-1) diretta Roma-Milan: primo tempo 26′ GOOOOOOOOOOOOOOOL! PJATEK, 1 A 0 PER IL MILAN! GRANDISSIMO CROSS DALLA SINISTRA DI PAQUETA’ PER IL POLACCO, CHE ANTICIPA FAZIO E DE ROSSI E DI ESTERNO METTE IL PALLONE IN RETE BATTENDO OLSEN. 21′ Giallo per Zaniolo: duro intervento del trequartista su Bakayoko che gli costa il cartellino. 18′ Giallo ...