Nintendo ha in serbo un annuncio per Switch che farà felici i fan ?

(Di domenica 3 febbraio 2019) Takashi Mochizuki del Wall Street Journal annuncia una notizia che sarebbe giunta dal briefing dei risultati finanziari diper l'anno fiscale conclusosi nel 2019. Stando alle voci riportate, la grande N avrebbe unda fare che renderàmoltissimi fan.In particolare si tratta di un gioco in arrivo nel primo trimestre del 2019 e di cui ancora non si è parlato.Secondo altre fonti, riporta VG247.com, la grande N si starebbe concentrando per la realizzazione di unpiù piccola e portatile.ha venduto oltre 32 milioni di unità da quando è stata lanciata a marzo 2017e al di là del suo grande successo una nuova versione non sarebbe assolutamente da escludere.Read more…