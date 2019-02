Napoli | colpi di pistola contro il portone di casa | l' uomo ha un malore e finisce in

Tumori a Napoli - dati choc : in crescita polmone e colon - donne più colpite : È ufficialmente in pista il registro Tumori della Asl Napoli 1, l'ultimo che ancora mancava all'appello dei 7 attivati in Campania negli ultimi anni , compreso quello pediatrico del Santobono, . Per ...

Napoli - bimbo di 7 anni ucciso a colpi di scopa : la sorella di 8 è gravissima - fermato il compagno della madre : Un bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione in via Marconi, a Cardito. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale...

Napoli - Antonio Vacca sotto shock : colpi di pistola contro l’auto e rapina ai danni del calciatore furioso sui social : Antonio Junior Vacca rapinato con tanto di colpi di pistola contro l’automobile nella quale si trovava: la Casertana manifesta solidarietà “Per la seconda volta mi avete sparato appresso senza sapere se dietro ci fossero le mie figlie. Ma la colpa è mia che metto i gioielli in questa città abitata da gente di m… che prova solo invidia…da domani non metterò più nulla quindi se vedete la macchina sappiate che lo scemo di ...

Napoli - sparatoria tra i vicoli : pregiudicato ferito da due colpi di arma da fuoco - è grave : Un 58enne napoletano, pregiudicato in libertà vigilata, è stato ferito a colpi di arma da fuoco e scaricato davanti all'ingresso dell?ospedale Vecchio Pellegrini in gravi...

Napoli - è caccia al rapinatore nero «Conosce Posillipo - colpisce così» : Il rapinatore l?ha aggredita in auto. «Per prendere la borsa», dice Fabiana («Il cognome no, abito e lavoro in zona, non vorrei altri spiacevoli incontri: lui è a...

Napoli : Carfagna - 'con Sorbillo colpito simbolo città' : Roma, 16 gen. (AdnKronos) - “Sorbillo non è una pizzeria, ma uno dei luoghi simbolo di Napoli. Ecco perché quella bomba carta non ha colpito solo una pizzeria, ma tutte le persone per bene”. Così su Twitter Mara Carfagna, vice presidente della Camera e consigliere comunale di Forza Italia a Napoli.

Bomba in pizzeria a Napoli - Coldiretti : “Colpisce un business da 15 miliardi” : “Un vile attacco della malavita che colpisce un intero settore dal fatturato stimato in 15 miliardi che sostiene l’occupazione di 200.000 addetti a tempo pieno e nel weekend“: è quanto afferma la Coldiretti nel commentare la Bomba fatta esplodere davanti all’ingresso della storica pizzeria Sorbillo di via Tribunali, nel cuore del centro di Napoli, alla vigilia della giornata internazionale della pizza italiana che si festeggia ...

Napoli - agguato nella notte : pregiudicato ferito con due colpi di pistola : Un 29enne napoletano è stato ferito da un proiettile ieri sera, a pochi passi dalla propria abitazione. L'uomo, pregiudicato già noto alle forze dell'ordine, è stato colpito in vico Portamedina, nella ...

Napoli - sorprende il rivale con l'ex e lo colpisce con una katana : preso : Ieri pomeriggio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Ponticelli hanno sottoposto a fermo E.G., 34 anni, gravemente indiziato del reato di tentato omicidio aggravato dall'uso delle ...

Botti - donna colpita da un razzo : grave. Ragazzo perde la mano - un altro ustionato al volto. A Napoli 37 feriti. Incendi a Fiumicino : Nonostante i divieti, non sono mancati come sempre a fine anno incidenti causati dall'uso dei Botti. In provincia di Milano, a Cesate, un giovane è in gravi condizioni dopo lo scoppio di...

Matteo Salvini dopo Inter-Napoli : "Sbagliato chiudere gli stadi - colpiti i tifosi perbene" : Il prefetto di Milano, al termine del Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza, ha disposto che "la prossima partita casalinga dell'Inter con tutto il pubblico (inclusa la curva, ndr) sarà a metà febbraio" avallando così quella che era stata la richiesta del questore della città lombarda dop