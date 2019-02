Maltempo e neve in Alto Adige | -16°C ai 3 399 metri di Cima Libera | riaperta l’A22

Maltempo - Centro/Nord flagellato da piogge torrenziali - neve e gelicidio : è un’altra notte terribile - anche Roma in ansia per il Tevere [LIVE] : 1/32 Il gelicidio tra Liguria e Piemonte ...

Maltempo - i rarissimi e spettacolari temporali di neve di oggi pomeriggio in Piemonte [FOTO] : 1/7 ...

Maltempo - Autobrennero chiusa per neve in Alto Adige : BOLZANO - E' ancora caos per le forti nevicate che dalla notte scorsa interessano l'arco alpino. L'autostrada del Brennero, che questa mattina è stata investita da una valanga al confine di Stato, è ...

Maltempo : in Lombardia piogge e neve in montagna anche domani : Milano, 2 feb. (AdnKronos) - Nel fine settimana proseguono le condizioni d instabilità del meteo in Lombardia. Per domani, il bollettino dell'Arpa prevede nuove piogge diffuse su tutta la regione, soprattutto nella prima parte della giornata. Dalla serata di domenica e per la settimana che arriva, i

Maltempo : rinviata partita hockey a Salisburgo per neve : La partita dell’Alps hockey League di stasera tra i Red Bull Juniors di Salisburgo e i campioni d’Italia del Renon è stata rinviata a causa della forte neve di ieri. Ancora da definire la data del recupero. La partita sarebbe stata in programma alle 19.15 a Salisburgo. L'articolo Maltempo: rinviata partita hockey a Salisburgo per neve sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo - neve nel Bellunese : stop ai tir sulla SS51 di Alemagna : Maltempo nel Bellunese, fermo temporaneo dei mezzi pesanti lungo la SS. 51 di Alemagna. La neve ha colpito in maniera intensa la provincia ci Belluno, con precipitazioni anche a partire dai mille metri nella zona delle Dolomiti. Stando alle previsioni, dopo una breve pausa, nel pomeriggio la neve potrà cadere ancora in maniera intensa, abbassando la quota fino agli 800metri. Le piogge, unite allo scioglimento della neve presente al suolo, hanno ...

Maltempo Lombardia : pioggia battente provoca frane sul Garda - passi alpini chiusi per neve in Valtellina e Valchiavenna : Le piogge intense delle ultime ore hanno provocato una frana sulla Gardesana Occidentale, tra Riva e Limone sul Garda al confine tra Brescia e il territorio trentino, all’altezza della Casa della Trota. Detriti e rocce sono caduti sulla strada. A causa della neve oggi sono chiusi diversi passi alpini in Valtellina e Valchiavenna con conseguenti problemi di collegamento. Il passo del Foscagno, che unisce Livigno (Sondrio) al resto della ...

Allerta - vento pioggia e neve : continua il Maltempo sulla Liguria : ... approfondimento sulla legge di Bilancio e dl Semplificazioni Servizio elisoccorso Liguria, polemica fra Rossetti , Pd, e Ardenti , Lega, Feb 02 2019 Albenga in Scienza: conferenze, laboratori, ...

Maltempo Alto Adige : stato di emergenza grave dei piani Fs neve e gelo - la protezione civile chiede di non usare la A22 : In riferimento all’emergenza neve in atto, la protezione civile dell’Alto Adige chiede di non utilizzate l’autostrada del Brennero. Sono impegnati senza sosta 220 spazzaneve del servizio strade e vengono segnalati ritardi e cancellazioni anche per quanto riguarda treni e autobus. Il gruppo Fs Italiane ha attivato per la giornata di oggi in Trentino Alto Adige, lo stato di emergenza grave dei piani neve e gelo. L’offerta ...

Neve e Maltempo - la diretta : valanga travolge l'Autobrennero. «Fermi in auto da 22 ore» : Emergenza in tutta Italia per il maltempo. Ecco le le notizie dell'ultima ora. Una valanga ha investito l'autostrada del Brennero nei pressi del confine di stato. Non vi sono feriti. La...