La Juve è soltanto Ronaldo E Gervinho fa felice il Parma

ilgiornale

: @SandroSca La Juve non ha ritmo ne gioco.vince soltanto perché ha delle individualità in attacco superiori a tutte… - parapereto : @SandroSca La Juve non ha ritmo ne gioco.vince soltanto perché ha delle individualità in attacco superiori a tutte… - luigi_quadri : @CaterinaAutiero Mancano 10 giocatori da JUVE NE ABBIAMO SOLTANTO TRE. - assuntasalvati3 : RT @CalcioNapoli24: -

(Di domenica 3 febbraio 2019)si mette alla pari di Cristianoe ilferma clamorosamente lantus incapace di gestire per due volte il doppio vantaggio. Una doppietta a testa per i fenomeni delle due squadre in una partita che fotografa il momento no della Signora che dopo la netta eliminazione in coppa Italia contro l'Atalanta incappa in un passo falso che è una beffa maturata all'ultimo minuto. Il ritrovato Mandzukic fa tutto alla grande, ribadisce la sua importanza ma quel pallone giochicchiato al limite dell'area che innesca il pareggio nel finale grida vendetta. E così il Napoli torna a -9, ma più che altro sono i sei gol subiti in quattro giorni ad aprire interrogativi, vista l'indisponibilità di Bonucci e Chiellini. Se con la Sampdoria era andata bene con il Var a togliere il gol del pari a Saponara, stavolta la Signora viene castigata in fondo a una partita in cui ha dominato ...