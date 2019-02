Juve | CR7 crea | la difesa distrugge E l' Atletico si avvicina

La Juve inciampa ancora - Gervinho pareggia CR7 : Dopo il tonfo di Bergamo, arriva la frenata allo Stadium, nel giorno in cui i bianconeri avrebbero dovuto dimostrare di essersi scrollati di dosso la serataccia con la Dea. Sul 3-1 dopo la doppietta di Ronaldo, la Juventus si è fatta rimontare nel finale dagli emiliani, con la risposta di Gervinho a CR7. E i punti di vantaggio sul Napoli si sono nuovamente ridotti a 9. Massimiliano Allegri analizza lucidamente così il 3-3 con il Parma, arrivato ...

Juventus - Allegri : "CR7 e Mandzukic dal 1'. Chiellini out 10/15 giorni" : 'Chiellini non ha nulla di grave, ma ci vorranno 10/15 giorni per tornare a posto': così Massimiliano Allegri in conferenza stampa sulle condizioni fisiche del difensore azzurro, uscito nel primo ...

Juventus - Felix chiama : 'Io con CR7 - che sogno!' : TORINO - ' Esse menino é um génio' . La stampa portoghese, a cominciare dal principale quotidiano sportivo 'A Bola', inneggia, osanna, esalta e benedice la strepitosa prestazione di 'questo ragazzino' ...

Juventus : litigi Allegri-Benatia - l'esordio di Caceres e la rabbia di Cr7 : Juventus, i segreti di casa bianconera dopo la debacle di Bergamo: sorride Allegri, Chiellini e Bonucci accorciano i tempi La debacle di mercoledì contro l'Atalanta in Coppa Italia ha scosso il mondo Juventus e Tuttosport fa un viaggio tra i segreti di casa bianconera. Emergono interessanti retroscena sull'addio di...

Atalanta-Juventus 3-0 : Castagne più doppio Zapata eliminano CR7 : Juve irriconoscibile ed eliminata dalla doppietta di Zapata, l?Atalanta si gode un trionfo meritatissimo e le prossime semifinali contro la Fiorentina. I bianconeri perdono la Coppa Italia,...

CR7 chi? Il fenomeno oggi è Zapata : Juve addio Triplete - l’Atalanta vola in semifinale di Coppa Italia : Clamoroso allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia: l’Atalanta asfalta la Juventus per 3-0! I bianconeri eliminati dalla Coppa Italia, svanisce il sogno Triplete Una giornata ricca di sorprese e colpi di scena: dopo il clamoroso 7-1 della Fiorentina sulla Roma, nella sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia, è l’altrettanto pesante ko della Juventus contro l’Atalanta a lasciare tutti senza parole. Una sfida ...

Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia : c’è CR7 dal 1' : ATALANTA JUVENTUS probabili formazioni- L’Atalanta si prepara ad ospitare la Juventus per il match valido per i quarti di finale di Coppa Italia. Allegri si affiderà ad un sostanziale turnover anche se non mancheranno le super conferme dal primo minuto. In porta spazio per Perin, il quale come annunciato da Allegri rappresenterà il portiere titolare […] L'articolo Atalanta-Juventus probabili formazioni Coppa Italia: c’è CR7 dal ...

Juve : CR7 'risarcisce' fan colpita : ANSA, - TORINO, 28 GEN - La tifosa colpita in modo fortuito da una pallonata di Cristiano Ronaldo, mentre era sulle tribune dell'Allianz Stadium, ha avuto il 'risarcimento' che voleva. Oggi alla '...

Lazio-Juventus 1-2 - le pagelle : Cancelo riapre il match - CR7 lo finisce : Vittoria sofferta quanto importante per la Juventus allo Stadio Olimpico di Roma. La Lazio domina per oltre un'ora di gara, va in vantaggio, ma non concretizza quanto potrebbe e subisce rimonta e sorpasso finale dei bianconeri. I biancocelesti iniziano la partita alla grande con ottime azioni e diverse conclusioni fermate da uno straordinario Szczesny. Il dominio della squadra di casa continua fino alla fine del primo tempo con varie iniziative ...

Serie A - Lazio-Juventus 1-2 : Cancelo e CR7 - è rimonta bianconera : Va sotto, soffre, rimonta e alla fine vince e di fatto ammazza il campionato, perché ora la Juventus è a +11 sul Napoli, clicca qui per leggere la classifica ,. Dev'essere destino che all'Olimpico di ...

Lazio-Juventus : Immobile guida l'assalto - CR7 cerca il gol per Georgina : Serata di gala all'Olimpico, che si prepara ad ospitare Lazio-Juventus. Un posticipo da cui passano punti importanti, vuoi per ribadire la supremazia in vetta o per mandare un messaggio alle ...

Juventus - tutti i nomi per sostituire Benatia : anche CR7 porta il suo “candidato” : Mehdi Benatia ai saluti con la Juventus, il Qatar chiama ed il marocchino ha deciso di rispondere: bianconeri adesso a caccia di un sostituto d’esperienza Mehdi Benatia ha chiesto la cessione alla Juventus. Il calciatore marocchino ha offerte molto ricche dal Qatar e dunque potrebbe volare all’estero per chiudere la sua carriera. I bianconeri però, con Barzagli a mezzo servizio, devono imperativamente trovare un valido ...

Juve - CR7 e compagni lavorano per la sfida con la Lazio : possesso palla e fase offensiva : Questa mattina, la Juventus si è ritrovata per proseguire gli allenamenti in vista della sfida contro la Lazio. I bianconeri oggi hanno lavorato sotto un bel sole, e la neve che ieri è scesa su Torino è solo un lontano ricordo. La Juve, però, deve fare i conti con l'emergenza infortuni, perché ieri il club piemontese ha fatto sapere che Sami Khedira, Miralem Pjanic e Joao Cancelo sono in dubbio per il match contro la Lazio: quindi qualora non ...

Juventus : infortunio per Cancelo - personalizzato per Khedira e Pjanic - riposo per CR7 : È stato un pomeriggio di intenso lavoro per la Juventus che si è ritrovata alla Continassa per preparare la partita contro la Lazio. I bianconeri sono tornati al JTC dopo il giorno di riposo concesso ieri da Massimiliano Allegri. Per il tecnico livornese e i suoi ragazzi è dunque iniziata la marcia di avvicinamento alla partita di campionato contro i biancocelesti. La Juve, poco fa, ha diramato un comunicato nel quale ha dato alcune indicazioni ...