Il Bologna di Mihajlovic stende l' Inter con un goal di Santander

Inter-Bologna - Mihajlovic : 'Inizio migliore non lo potevo immaginare. L'Inter si rialzerà' : ... da quel 30 settembre e dal successo con l'Udinese: "Non era semplice, ma non mi interessa il risultato - ha esordito così Mihajlovic ai microfoni di Sky Sport nel post gara - chiaramente se si vince ...

Il Bologna apre la crisi dell'Inter : Santander gol - prima gioia per Mihajlovic : L'Inter esce da San Siro tra i fischi. Infatti il botto lo fa il Bologna, che apre lo stato di crisi dei nerazzurri passando 1-0 grazie al sigillo di Santander. Per Spalletti è il secondo stop di fila dopo quello con il Torino, il terzo considerando l'eliminazione arrivata in Coppa Italia per mano d

Calcio - Serie A 2019 : Inter-Bologna 0-1. Santander firma l’impresa dei felsinei a San Siro - che debutto per Mihajlovic! : Il Bologna del nuovo tecnico SInisa Mihajlovic firma l’impresa di giornata andando a battere a San Siro l’Inter nel match valido per la 22ma giornata del campionato di Serie A. A decidere l’incontro la rete di Santander al 32′ del primo tempo: i felsinei si portano così a -1 dall’Empoli, ritornando in piena corsa per la salvezza. Nel primo tempo parte subito bene l’Inter, ma Icardi non sfrutta un errore di ...

Mihajlovic - il duro tenero a Bologna : La televisione lo cambia, ne amplifica i modi, ne distorce la voce, acutizza i suoi sguardi. Rende le sue parole un rivolo di sangue che scende dalla bocca. E peggio ancora sono i silenzi: ghiaccio che cristallizza l’intorno e raggela l’atmosfera. Le sue risposte schiaffeggiano la domanda e la riman

Bologna - Mihajlovic vuole coraggio : 'Con l'Inter dipende molto da noi' : A San Siro, lui - da giocatore prima e da vice-allenatore al fianco di Roberto Mancini poi - a vincere sa come si fa. E allora, anche se sembra un paradosso, contro l'Inter - reduce dalle 'sberlè ...

Inter-Bologna - probabili formazioni : Mihajlovic riparte dalla difesa a 4 : INTER BOLOGNA probabili formazioni – Nemmeno il tempo di archiviare i quarti di finale della Coppa Italia che hanno sancito le clamorose eliminazioni di Juventus, Napoli, Roma e appunto Inter. La Lazio si è qualificata per le semifinali di Coppa Italia battendo ai rigori i neroazzurri a San Siro per 5-4. Tutto nel finale di partita. Al 108′ […] L'articolo Inter-Bologna, probabili formazioni: Mihajlovic riparte dalla difesa a 4 ...

Il Bologna dell’ex Mihajlovic fa visita all’Inter : la gara in esclusiva su Sky : In casa Inter l’umore non è dei migliori e non potrebbe essere altrimenti dopo l’eliminazione subita ai quarti di Coppa Italia ad opera della Lazio in una gara che i nerazzurri sembravano avere ripreso proprio in extremis allo scadere dei supplementari grazie al rigore segnato da Icardi. La lotteria dei rigori ha però condannato definitivamente […] L'articolo Il Bologna dell’ex Mihajlovic fa visita all’Inter: la ...

Calciomercato Bologna : Mihajlovic ritrova 2 granata - i dettagli : Il nuovo Bologna di Sinisa Mihajlovic acquista 2 calciatori del Torino, ovvero Edera e Lyanco, entrambi voluti fortemente dall’ex tecnico granataCalciomercato / SERIE A – Ancora ribaltamenti in casa Bologna, dove la pesantissima sconfitta subita contro il Frosinone, ha causato un grande effetto domino. Oltre all’esonero di Pippo Inzaghi e al ritorno dopo 10 anni di Sinisa Mihajlovic sulla panchina rossoblù, la dirigenza ...

Calciomercato Bologna - le ultime mosse per accontentare Mihajlovic : Calciomercato Bologna, il club di Joe Saputo si sta muovendo per regalare qualche altro innesto al nuovo tecnico Mihajlovic Il Bologna sta cercando di accontentare in extremis il nuovo allenatore Sinisa Mihajlovic. Per la corsia di destra si sta cercando di chiudere con Basta della Lazio, affare che sembra poter andare a buon fine, bloccate al momento le cessioni di Mattiello e Falcinelli che piacciono al Cagliari ma attualmente sembrano ...