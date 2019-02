Grave dopo cesareo a Bologna | bimbo morto

Roma - spari in strada dopo lite al pub : Grave promessa del nuoto di 19 anni. «Forse scambio di persona - rischia la paralisi» : Far West nella notte della movida di Roma: steso a terra in una pozza di sangue è stato trovato vicino a un pub una giovane promessa del nuoto italiano di 19 anni, ricoverato in fin di vita in...

Il nuotatore Bortuzzo Grave a Roma dopo alcuni spari nella notte : aggiornamenti : Sono ore d'ansia per il 20enne trevigiano Manuel Mateo Bortuzzo , giovane nuotatore azzurro che a Roma, nella notte, è stato raggiunto da un colpo di pistola : operato per bloccare l'emorragia ...

Roma - spari in strada dopo lite al pub : Grave promessa del nuoto di 19 anni. «Ipotesi scambio di persona - rischia la paralisi» : Far West nella notte della Movida di Roma: steso a terra in una pozza di sangue è stato trovato vicino a un pub una giovane promessa del nuoto italiano di 19 anni, ricoverato in fin di vita in...

Nuoto - spari a Roma dopo una lite - ferito Gravemente il 20enne Bortuzzo : Non si esclude che ci sia uno scambio di persona alla base del ferimento di Manuel Matteo Bortuzzo, il 20 enne di Treviso raggiunto da un colpo di pistola la scorsa notte a Roma. Secondo quanto ...

Roma - spari nella notte dopo una rissa davanti a un pub : 20enne ferito Gravemente : La rissa è iniziata nella notte, poco prima delle 2, in un pub a piazza Eschilo, nel quartiere Axa, a sud di Roma. Poi, durante il fuggi fuggi, sono partiti tre colpi di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato a terra un 20enne agonizzante. È stato ferito gravemente, e trasportato in codice rosso prima all’ospedale Grassi e poi al San Camillo, dov’è attualmente ricoverato in prognosi riservata. Il giovane è incensurato e ...

Roma - colpi di pistola nella notte dopo una rissa : 20enne ferito Gravemente : La rissa è iniziata nella notte, poco prima delle 2, in un pub a piazza Eschilo, nel quartiere Axa, a sud di Roma. Poi, durante il fuggi fuggi, sono partiti tre colpi di pistola. Sul posto è intervenuta la polizia che ha trovato a terra un 20enne agonizzante. È stato ferito gravemente, e trasportato in codice rosso al San Camillo. Pare che fosse estraneo alla rissa. Sulla vicenda sono in corso indagini dei poliziotti del commissariato di Ostia e ...

Bimbo di 7 anni morto in casa a Napoli - Grave la sorella : sentiti la mamma e il compagno dopo una lite : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all'interno di un'abitazione di Cardito, Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d'urgenza all'ospedale Santobono...

Bimbo di 7 anni trovato morto in casa dopo una lite in famiglia - Grave la sorellina di 8 : Un Bimbo di 7 anni è stato ritrovato morto all’interno di un’abitazione di Cardito, in provincia di Napoli. La sorellina, di 8 anni, è stata ricoverata d’urgenza all’ospedale Santobono di Napoli. Un terzo minore, di 4 anni, è illeso. Sul fatto indaga la polizia, intervenuta dopo una telefonata che riferiva di una lite in famiglia. Le cause della mo...

Meningite : dopo la morte di Federico - Grave anche un autista Atac di Roma : Un nuovo caso di Meningite si è registrato a Roma dopo la morte di Federico, il ragazzino di 15 anni, deceduto la settimana scorsa a causa del meningococco di tipo C. Il nuovo contagio, questa volta, riguarda un autista Atac di di 32 anni, che ha contratto il tipo B dell’infezione batterica. L’uomo è stato ricoverato d’urgenza lo scorso 8 gennaio in condizioni molto gravi; dimesso da pochi giorni dalla terapia intensiva, è ora ...

Udine - bimba di 9 anni Grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Udine - bimba di 9 anni Grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Udine - bimba di 9 anni Grave dopo incidente sulla neve : Una bimba di 9 anni è ricoverata in gravi condizioni in ospedale ad Udine dopo esser rimasta coinvolta in uno scontro sulla pista nera di Sappada (UD) nel corso di un allenamento. La bimba, residente ad Udine, si è scontrata con una ragazza di 19 anni, originaria di Arta Terme, anche lei impegnata di un allenamento sulla stessa pista.La giovanissima ha riportato un forte trauma cranico e fratture in varie parti del corpo, al punto da rendere ...

Germania : deputato Afd Grave dopo 'aggressione politica' : Il leader del partito di estrema destra è stato picchiato con una mazza di legno a Brema da diverse persone a volto coperto - E' in gravi condizioni il parlamentare e leader locale del partito di ...

Germania : deputato Afd Grave dopo "aggressione politica" : Un parlamentare e leader locale del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD) è rimasto gravemente ferito dopo una aggressione nel tardo pomeriggio di lunedì nel centro di Brema Segui su affaritaliani.it