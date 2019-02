Glifosato | l’Europa lo rinnova ma poi aggiusta il tiro In Italia | invece | c’è un’aria

ilfattoquotidiano

(Di domenica 3 febbraio 2019) Notizie in ordine sparso sulla tutela dell’ambiente e della salute pubblica. Dal1. In Francia, un Tribunale amministrativo – quello di Lione – a seguito di un ricorso presentato dal Comitato per la ricerca indipendente e informazione sull’ingegneria genetica, annulla l’autorizzazione alla messa in commercio del RoundUp Pro 360 della Monsanto, uno dei più noti diserbanti contenenti. Secondo i giudici francesi, l’Anses – l’Agenzia nazionale di sicurezza sanitaria e dell’alimentazione, dell’ambiente e del lavoro – ha commesso “un errore di apprezzamento con riferimento al principio di precauzione”, autorizzando la messa in commercio di questa variante del RoundUp a marzo del 2017.2. Qualche giorno fa viene reso noto un rapporto commissionato da eurodeputati di Verdi, S&D e Gue in ordine alla procedura di rinnovo dell’autorizzazione ...