Fake news su Gabriel Garko : "È morto in un incidente d'auto". Ma l'attore replica : trapelata una notizia nella notte tra il 30 e 31 gennaio scorso. Secondo quanto riportato da un sito web, Gabriel Garko sarebbe stato coinvolto in un incidente d'auto e avrebbe perso la vita. Ma la ...

Balle Spaziali - Marco Travaglio smonta due Fake news : “Tutta la verità sul caso Diciotti e le accuse a Matteo Salvini” : Su cosa deve decidere il Senato a proposito del caso Diciotti e sull’immunità a Matteo Salvini? E’ vero che come scrivono Il Messaggero e La Stampa non completare “la” Tav può costare 24 miliardi? Questa settimana Marco Travaglio smonta due fake news per il 19esimo appuntamento della seconda stagione di Balle Spaziali, un programma realizzato in esclusiva per la piattaforma tv Loft (www.iloft.it e app Loft). Su ...

Univax Day : una giornata per “immunizzare” gli studenti contro le Fake news : Una giornata nazionale di formazione e sensibilizzazione per ‘immunizzare’ i ragazzi contro l’epidemia di fake news in tema di vaccini. E’ ‘Univax Day 2019‘, l’iniziativa promossa dalla Società italiana di immunologia, immunologia clinica e allergologia (Siica), rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole medie superiori. L’evento si è svolto questa mattina in contemporanea in 21 atenei italiani con ...

Michelle Hunziker ha la dentiera?/ Video - Fake news e replica : "Un segreto? Ho le ciappet di legno…" : Michelle Hunziker replica con un Video le fake news sul suo conto: la dentiera, la chirurgia estetica, le operazioni e le continue gravidanze.

Michelle Hunziker ha la dentiera? : "Fake news" (video) : Michelle Hunziker, nelle scorse ore, ha risposto, in maniera assai ironica, a tutti quelli che, su Instagram, hanno ipotizzato che abbia deciso di preservare il proprio sorriso smagliante affidandosi ad una dentiera. Ecco l'esilarante video di smentita: prosegui la letturaMichelle Hunziker ha la dentiera?: "Fake news" (video) pubblicato su Gossipblog.it 01 febbraio 2019 17:08.

Gabriel Garko "morto in un incidente stradale" ma è una Fake news : Nelle scorse ore, Gabriel Garko è stato raggiunto da una fake news che ha fatto preoccupare tutti i suoi fan. Sul web, infatti, si è rincorsa, per diversi istanti, che l'attore fosse rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale da provocarne la morte.prosegui la letturaGabriel Garko "morto in un incidente stradale" ma è una fake news pubblicato su Gossipblog.it 01 febbraio 2019 11:47.

Gabriel Garko morto in un incidente stradale? L’attore smentisce la Fake news : Gabriel Garko ha lasciato questo mondo a causa di un incidente stradale? Niente di più falso. L’attore è stato coinvolto nell’ennesima fake news partorita dal web e che si è diffusa a macchia d’olio seminando il panico tra i fan che entrati in apprensione hanno cercato di scovare qualche informazione di più al riguardo. A rassicurare tutti, dopo qualche ora, è stato lo stesso attore con un messaggio nelle Instagram story: ...

Gabriel Garko morto in un incidente : è Fake news/ L'attore sulla bufala : "Volevo far sapere che sto benissimo" : Gabriel Garko, fake news sui social: morto in un incidente stradale. L'attore commenta la bufala: "Volevo far sapere che sto benissimo"

Gabriel Garko “morto in un incidente” : Fake news - l’attore interviene : Gabriel Garko “morto in un incidente stradale”: l’intervento dell’attore torinese sulla fake news Gabriel Garko è vivo e vegeto. E, tra l’altro, sta benone. Alla faccia di chi nelle ultime ore ha fatto circolare l’ennesima fake news sul suo conto, arrivando ad affermare che fosse morto in un incidente stradale. La falsa notizia è stata […] L'articolo Gabriel Garko “morto in un incidente”: ...

Zingales nuovo presidente? Fake news. Manovre anti-Minenna : "Zingales alla Consob? Una Fake news. L'ennesima manovra di Palazzo per far fuori il bravo e indipendente Marcello Minenna". Bollano così fonti vicine al vertice del M5S lo scenario raccontato dal Messaggero sul superamento dell'impasse istituzionale creatasi fra Palazzo Chigi Segui su affaritaliani.it

Elezioni europee - la guerra alle Fake news rischia di essere già in ritardo : fake news (Getty Images) Il tempo stringe. A maggio si vota per il rinnovamento del parlamento europeo e Bruxelles teme che le Elezioni possano essere vittime di interferenze esterne. Per questo la Commissione preme per mettere al riparo gli internauti da campagne di disinformazione, da fake news e dalla longa manus di attori malintenzionati. E ora ha chiesto conto ai firmatari del suo codice di condotta sulla disinformazione, pubblicato il 26 ...

Elezioni Europee : il piano anti Fake news di Google e il monito dell'Ue : Le Elezioni Europee si avvicinano, e per i big del web il pericolo fake news si fa sempre più concreto. Non è un caso che Facebook, già nei giorni scorsi, abbia annunciato un piano speciale per ...

Monito dell'Ue : Facebook e social facciano di più contro le Fake news : La commissaria Ue al digitale Mariya Gabriel spiega che, nonostante i progressi fatti nell'ultimo mese, "è importante accelerare le misure". E chiede in particolare a Facebook di "allargare lo spettro" delle misure che richiedono trasparenza sulle campagne di pubblicità...

La Ue chiede a Facebook e Twitter di bloccare le Fake news sulle elezioni europee : Bruxelles, 29 gen., askanews, - L'Ue ha chiesto con forza ai giganti di internet di intensificare la lotta contro le campagne di disinformazione e le fake news in vista delle elezioni europee che si ...