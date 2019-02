E' morto a Castelvetrano Gaetano Puglisi | fratello maggiore di don Pino

Castelvetrano - perde il controllo dell’auto e viene sbalzato dall’abitacolo : morto 23enne : L’incidente mortale sabato notte nella zona di Castelvetrano, in provincia di Trapani. La vittima è Antonio Vilardi, un giovane di ventitré anni. Stava viaggiando da solo su una Fiat Punto lungo la Statale 115 nei pressi di Marinella quando per cause ancora da accertare ha perso il controllo del veicolo.Continua a leggere