Bologna - dopo esondazione del fiume Reno 280 persone restano sfollate : Bologna, dopo esondazione del fiume Reno 280 persone restano sfollate La zona più colpita a Castel Maggiore, nella Bassa Bolognese. I carabinieri hanno programmato servizi anti-sciacallaggio per controllare le abitazioni vuote. La testimonianza di un militare ferito: “Due ore nell’acqua gelida” Parole chiave: ...

Pippo Inzaghi verso l'esonero dopo Bologna-Frosinone : contatti con Mihajlovic : La spinta che doveva arrivare dal mercato non c'è stata e il Bologna ha iniziato il 2019 come aveva concluso il 2018: senza vincere. Un punto in due partite contro Spal e Frosinone, frutto di un ...

Andrea Cerioli dopo la scelta porta Arianna a conoscere la famiglia? Lei va a Bologna : Uomini e Donne, Andrea Cerioli dopo la scelta presenta Arianna alla famiglia? Gli indizi sembrano confermarlo: lei si trova a Bologna Andrea Cerioli e Arianna sembrano starsi vivendo per il momento i primi giorni da coppia dopo Uomini e Donne. Usciti insieme dal programma, difatti, i due sono stati avvistati insieme in diverse occasioni. La […] L'articolo Andrea Cerioli dopo la scelta porta Arianna a conoscere la famiglia? Lei va a Bologna ...

Calciomercato Bologna - il botto dopo il pareggio salvezza : il nuovo 11 [FOTO] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Andrea Cerioli e Arianna dopo il sì finale a U&D : lei pubblica uno scatto da Bologna : A Uomini e donne è tempo di scelte finali e il primo tronista ad essersi congedato dallo studio della popolare trasmissione di Maria De Filippi è stato Andrea Cerioli il quale, questa settimana, ha rivelato il nome della corteggiatrice con la quale intende costruire un futuro insieme fuori dalla trasmissione Mediaset. Trattasi della bella Arianna la quale, senza pensarci sue due volte, ha risposto con un sonoro e decido 'sì' alla dichiarazione ...

Bologna - chi dopo Inzaghi? 5 nomi - Donadoni in pole : Filippo Inzaghi traballa a Bologna Come scrive il Corriere dello Sport , in pole per sostituirlo c'è sempre Roberto Donadoni, già sotto contratto col club rossoblù. Inseguono Guidolin , Mihajlovic , De Biasi e Delneri .

Milik-Bologna - è ancora doppietta due anni dopo : Napoli-Bologna, numeri e statistiche Sono 25 partite stagionali per il Napoli; 16 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte. I gol segnati sono 44 in tutte le competizioni, 21 quelli subiti. In campionato, 14 vittorie, 2 pareggi e 3 sconfitte in 19 turni. 37 gol fatti e 17 subiti. La squadra di Ancelotti chiude il girone d’andata a 44 punti, -4 rispetto all’ultima stagione. Milik è alla seconda doppietta in Serie A dopo quella contro il ...

Bologna-Milan - la reazione di Cutrone dopo il cambio : Si sta giocando l’ultimo match valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, in campo Bologna e Milan che si stanno affrontando in una partita importante per la classifica di entrambe e per gli obiettivi. Partita non bella e con poche emozioni, qualche tiro dalla distanza ma nulla di più. Al 60′ piccolo problemino per Cutrone, l’attaccante è in grado di rimanere in campo ma viene sostituito ugualmente da Gattuso, ...

Bologna-Milan - nessun rinvio : si gioca regolarmente dopo neve e allarme meteo : Cielo sereno, un timido sole e tanto freddo. Così Bologna si è risvegliata questa mattina. Un quadro metereologico migliorato rispetto alla giornata di ieri, quando una fitta nevicata era caduta sul ...

Bologna - il presidente Saputo alza la voce dopo l'intimidazione shock di ieri : Non concepisco e non concepirò mai che per uno sport, che dovrebbe essere motivo di divertimento e aggregazione, si arrivi a minacciare tre persone. Tre persone che peraltro ricevono da mesi offese ...

Bologna - il presidente Saputo alza la voce dopo l’intimidazione shock di ieri : Joe Saputo, presidente del Bologna, ha parlato dell’intimidazione subita nella giornata di ieri quando delle croci sono state piantate a Casteldebole Bologna sotto shock dopo che ieri a Casteldebole, sono state trovate ‘piantate’ tre croci che recavano, scritti sopra, i nomi dell’amministratore delegato Claudio Fenucci, del direttore sportivo Riccardo Bigon e del manager del club, l’ex calciatore Marco Di Vaio. Il patron del club ...

Bologna - la dura risposta di Saputo dopo l’atto intimidatorio : Joey Saputo, patron del Bologna ha deciso di rispondere con un comunicato ufficiale al grave atto intimidatorio verso la dirigenza di ieri quando sono comparse di fronte al centro sportivo di Casteldebole tre croci con i nomi dell’amministratore delegato Claudio Fenucci, il ds Riccarco Bigon e il club manager Marco Di Vaio. Ecco la nota del presidente del Bologna: “un episodio disgustoso, si è superata la misura e giustamente ...

Bologna - Forza Nuova in piazza dopo bomba alla sede. Gli abitanti : “Non sapevamo nemmeno ci fosse una sede” : Sabato mattina alcune decine di militanti di Forza Nuova sono scesi in strada a Bologna per manifestare dopo l’esplosione di un ordigno davanti alla sede del quartiere Borgo Panigale, avvenuta nella notte tra il 9 e il 10 dicembre scorso. E proprio lì davanti si è concluso il corteo, che ha sfilato tra i residenti molti dei quali ignari sia dell’attentato sia dell’esistenza della sede del movimento di estrema destra. Tra i manifestanti anche ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Sassari espugna Bologna dopo un novembre da dimenticare - Bamforth mattatore della serata : Avrebbe certamente preferito un compleanno diverso Pietro Aradori: a rovinargli i trent’anni è il Banco di Sardegna Sassari, che batte la Segafredo Virtus Bologna al PalaDozza col punteggio di 74-86. Nonostante un primo quarto difficile, la prova degli uomini di Vincenzo Esposito è davvero encomiabile, di fronte a una Virtus che mostra tutte le sue difficoltà in Italia senza l’aiuto di Kelvin Martin, ancora fuori per infortunio. Gli ...