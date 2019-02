Un esperimento scientifico che si concluderà nell' anno 2514

2022 - durante un esperimento scientifico una sonda della NASA colpirà un asteroide : Nel 2022 la NASA invierà una sonda contro un asteroide per farli scontrare. In questo modo, si suppone, dovrebbe deviarne la traiettoria. Sarà una sonda italiana a documentare la situazione. Questo è soltanto uno dei progetti che si stano avviando per la prevenzione contro la minaccia degli asteroidi. Presto verrà attivato anche il telescopio FlyEye che, con le sue 16 telecamere, accrescerà la nostra visione del cosmo per farci preparare meglio ...