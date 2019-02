Tranvia Firenze | inaugurazione T2 Stazione-Aeroporto l' 11 febbraio presente Mattarella

ilmessaggero

: Tranvia Firenze inaugurazione T2 Stazione-Aeroporto l11 febbraio presente Mattarella - #Tranvia #Firenze… - zazoomnews : Tranvia Firenze inaugurazione T2 Stazione-Aeroporto l11 febbraio presente Mattarella - #Tranvia #Firenze… - CeciliaSandroni : - controradio : Giornata campale oggi per neve e ghiaccio in Toscana, tregua in serata, ma da domani di nuovo codice Arancione per… -

(Di sabato 2 febbraio 2019) Teleborsa, - Seconda linea del nuovo tram digratis per tutti nelle prime due settimane di servizio, fino al 24compreso. "Un piccolo gesto per ringraziare i fiorentini , per aver ...