Parigi | ancora un sabato di proteste per i gilet gialli Danni e scontri con la polizia

Allan ha ancora la Parigina - ma gli passerà e tornerà come prima : Era una certezza Era una certezza di questo Napoli. Seconda solo a Koulibaly. Allan ha giocato una prima parte di stagione semplicemente strepitosa. Ha giocato una Champions da urlo, soprattutto le due gare contro il Psg e quella interna contro il Liverpool. Non a caso, i parigini hanno provato a sedurlo con una offerta monstre cui però non è seguita un’offerta altrettanto munifica per il Napoli. Sono stati giorni che hanno disorientato il ...

Ancora guai per Chris Brown : arrestato a Parigi con l’accusa di stupro : Chris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris BrownChris Brown è finito di nuovo nei guai. Il rapper americano sarebbe al momento in stato di fermo a Parigi, dopo che una donna lo ha accusato di violenza sessuale. Secondo Closer, che è stato il primo a dare la notizia, la violenza sarebbe avvenuta nella notte tra il 15 e il 16 gennaio. A denunciarlo, una 24enne. A ...

Esplosione di Parigi - la Rete si mobilita per far danzare ancora Angela : raccolti 14mila dollari : Un fratello della giovane italiana rimasta ferita ha lanciato una colletta online con l'hashtag #HelpAngelaDanceAgain: raccolti già 14mila dollari donati da tutto il mondo

La rivelazione su Battisti : "È ancora sotto la protezione di Parigi" : L'Italia ha messo nel mirino gli altri latianti sparsi per il mondo, molti dei quali in Francia. Ed è proprio a Macron che oggi Salvini si è rivolto chiedendo di 'restituire' al Belpaese chi ha '...

Scherma - Coppa del Mondo Parigi 2019 : due azzurri sul podio! Alessio Foconi ancora in trionfo - terzo posto per Giorgio Avola : Grande Italia a Parigi (Francia) nella seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo di fioretto maschile. Sulle pedane francesi due azzurri salgono sul podio con lo splendido trionfo di Alessio Foconi e il terzo posto di Giorgio Avola, che bissano così entrambi il risultato dello scorso anno, quando erano stati rispettivamente primo e terzo come oggi. Il campione iridato in carica ha battuto in finale lo statunitense Gerek Meinhardt con il ...

Ancora scontri a Parigi tra polizia e gilet gialli - : Nella manifestazione di protesta a Parigi sono iniziati gli scontri presso l'Arco del Trionfo, la polizia ha usato i gas lacrimogeni e proiettili di gomma contro i dimostranti, segnala il ...

C’è stata un’esplosione nel centro di Parigi : non sono ancora chiare le cause - ma si parla di feriti : Sabato mattina c’è stata un’esplosione nel centro di Parigi: per ora non sono ancora chiare le cause, ma un’inviata di CNN a Parigi, Saskya Vandoorne, ha scritto su Twitter che un portavoce della polizia le ha parlato di una fuga di

Gilet gialli - ancora scontri a Parigi : numerosi feriti - la polizia usa i lacrimogeni : Nuova giornata di protesta nella capitale francese ad opera dei Gilet gialli: la polizia ha usato contro i manifestanti lacrimogeni e proiettili non letali (detti flash ball) per disperdere la folla. numerosi i feriti. A fuoco un ristorante nei pressi riva della Senna e alcuni cassonetti dell'immondizia.Continua a leggere

Previsioni Meteo - anticiclone sempre più forte verso Capodanno in tutt’Europa : ancora +20°C al Nord Italia - super caldo anche a Londra e Parigi : 1/9 Lunedì 31 Dicembre 2018 ...

Gilet gialli - ancora proteste in Francia : assediano Parigi e bloccano la frontiera a Ventimiglia : Continua la protesta dei Gilet gialli in Francia: a Parigi si sono registrati numerosi scontri tra manifestanti e polizia, con lanci di lacrimogeni e più di 500 fermi, mentre la città appare blindata. Caos anche alla frontiera con l'Italia: a Ventimiglia code per almeno sei chilometri e disagi per gli automobilisti.Continua a leggere

A Parigi sale ancora la tensione : "Un colpo di Stato anti Macron" : Secondo il giornale francese Le Figaro la Francia sarebbe prossima a un colpo di Stato . E titola Gilet gialli. Le forze dell'ordine si preparano al peggio . Domani potrebbe essere davvero la giornata ...

Gilet gialli - ancora tensione a Parigi : lancio lacrimogeni - 33 fermati : Fumogeni sugli Champs-Elysees a Parigi, dove alle 8:45, da un gruppo di alcune centinaia di Gilet gialli radunati sugli Champs-Elysees a Parigi, sono partiti i primi fumogeni contro il cordone di...

