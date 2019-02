Moratti ed i problemi dell’Inter | “il solito crollo nerazzurro a gennaio”

sportfair

(Di sabato 2 febbraio 2019) Massimo, ex presidente, ha analizzato il momento non certo positivo dell’Inter di Spalletti ed anche l’ipotesi esonero Massimoparla di una sorta di rilassamento congenito che colpisce l’Inter ad ogni gennaio. L’ex presidente, intercettato da Rai Sport, ha detto la sua in merito al momento no della squadra di Luciano Spalletti, parlando anche dell’ipotesi di allontanamento del tecnico: ”Non è la prima volta che arriviamo a gennaio e succede questo periodo di rilassamento e di calo di concentrazione. Non è facile trovare la ragione vera, la sapranno in società. Esonero Spalletti? In questo momento non è facile trovare allenatori in circolazione, perché cambiarlo in questo momento?“. Dunqueè contrario all’esonero di Spalletti, anche Marotta ed Ausilio sembrano voler rimandare ogni discorso ...