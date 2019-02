Di Maio e i 10 anni di residenza per gli stranieri già bocciati dalla Consulta

Matteo Renzi e l’offesa ai danni di Di Maio : “Uomo ridicolo” (VIDEO) : Italia in recessione Di Maio colpevolizza il governo precedente, dura la risposta di Matteo Renzi che offende il grillino in un video “Brutte, brutte notizie dall’economia italiana: era dal 2013 che non andavamo così male”. Lo ha detto l’ex premier Matteo Renzi in un video su Facebook. Luigi Di Maio che accusa i governi precedenti e il Pd del calo del Pil e la conseguente recessione tecnica certificata dall’Istat è ...

Reddito cittadinanza - Di Maio : “Resta regola dei 10 anni di residenza per gli stranieri. Avanti anche col riscatto laurea” : “La misura del Reddito di cittadinanza, con la regola dei 10 anni di residenza per gli stranieri, c’è e resta così com’è perché il Reddito si rivolge agli italiani. Su quella misura non arretriamo, perché siamo convinti che per creare la pace sociale si debba aiutare le fasce sociali più in difficoltà”. Così il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, durante la conferenza per il lancio della campagna ‘Se lo ...

Luigi Di Maio : “Recessione? Colpa dei governi precedenti - ci hanno mentito per anni” : Il vicepresidente del Consiglio commenta i dati ISTAT che confermano che l'Italia è in recessione ma scarica la responsabilità sui governi precedenti: "Ci hanno mentito, noi abbiamo cominciato dal primo gennaio a dare il via al nuovo corso economico. E intanto grazie al decreto dignità cresce l'occupazione, anche a tempo indeterminato".Continua a leggere

Giulio Regeni 2016-2019. I tre anni di proclami politici “per la verità” - da Renzi a Salvini-Di Maio (videoblob) : Tre anni, tre governi: Renzi, Gentiloni, Conte. Il 25 gennaio 2016 al Cairo si perdevano le tracce di Giulio Regeni, che una settimana dopo veniva trovato cadavere sul ciglio di una strada. Evidenti sul suo corpo i segni delle torture subite. Da allora in Italia è cresciuta la richiesta di verità sulla tragica fine del ricercatore di Fiumicello, testimoniata da simboli, bandiere issate su edifici pubblici e manifestazioni pubbliche, come le ...

Renzi : "Banfi fa meno danni di Salvini e Di Maio" : Abbiamo gente come Toninelli alle infrastrutture o la Castelli all'economia e vi preoccupate di Lino Banfi? Colpisce la polemica contro i laureati, certo. Ma del resto questa è una nomina che fa Di ...

Matteo Renzi altra critica verso il governo : “Almeno Banfi fa meno danni di Salvini e Di Maio” : Matteo Renzi sulla nomina di Lino Banfi attacca Salvini e Di Maio “Fa meno danni Lino Banfi all’Unesco di quanti ne facciano Di Maio e Salvini nelle istituzioni europee”. Lo ha detto Matteo Renzi in un video pubblicato su Facebook. “La politica estera è una cosa seria e non prenderla sul serio porta all’isolamento del Paese. E’ quello che sta avvenendo in Italia oggi – ha sottolineato l’ex ...

Di Maio : stime Bankitalia sul Pil? «Da diversi anni non ci prende» : Con la prospettiva di una ulteriore riduzione nei prossimi mesi a causa della frenata dell'economia mondiale.

Rigopiano - a due anni dalla tragedia il ricordo. Di Maio e Salvini : “Pronti i risarcimenti” : Il Comitato vittime di Rigopiano, che riunisce i parenti delle vittime, ha organizzato una giornata all'insegna del ricordo per la tragedia costata la vita a 29 persone. Prevista anche la presenza dei vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio che hanno annunciato l'imminente varo del provvedimento che stanzia 10 milioni per i familiari delle vittime e i superstiti del disastro.Continua a leggere