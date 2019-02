Circonferenza della Terra e raggio | misura

ideegreen

(Di sabato 2 febbraio 2019)Preso atto ormai senza ombra di dubbio che il nostro pianeta non è piatto, è normale avere la curiosità e la necessità di conoscere quandola. Non è una domanda che è spuntata fuori di recente, è già da molti secoli che gli uomini desiderano sapere la dimensione esatta del nostro pianeta e cercano in tutti i modi, anno dopo anno, il metodo migliore per effettuare una sua stima.(altro…)Idee Green.