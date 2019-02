Palermo | Leoluca Orlando iscrive all’anagrafe quattro stranieri | “Obbligo del sindaco è

Palermo - un gruppo di cittadini contesta il sindaco Leoluca Orlando : “E’ una vita che glielo voglio dire. Lei è un cornuto” : Leoluca Orlando contestato a Palermo mentre presenziava ad uno stand di Confartigianato. Una presenza sgradita per alcuni cittadini che lo hanno rimproverato di rimuovere l’immondizia solo in occasione della visita del Papa e di non aver presenziato alla visita del premier Conte. “Con quale coraggio si presenta?” gli hanno chiesto. Il sindaco chiede silenzio ma la discussione degenera fino a quando un uomo gli rivolge ...

Decreto Sicurezza - la Digos all’Anagrafe di Palermo nel giorno del sit in per Leoluca Orlando : La Digos nell’ufficio anagrafe del comune di Palermo. Mentre in città si svolgeva il presidio di associazioni, forum e sindacati è stato organizzato in difesa del sindaco Leoluca Orlando, il primo a dare il via alla battaglia contro il Decreto Sicurezza, alcuni agenti sono andati a prendere informazioni negli uffici del comune. Due giorni fa, infatti, il primo cittadino aveva annunciato di aver ordinato al capo area Maurizio Pedicone ...

Leoluca Orlando sfida Matteo Salvini : “A Palermo no al decreto sicurezza” e Salvini replica : Orlando sindaco di Palermo sfida Matteo Salvini sul decreto sicurezza “Il nostro non è un atto di disobbedienza civile né di obiezione di coscienza, ma la semplice applicazione dei diritti costituzionali che sono garantiti a tutti coloro che vivono nel nostro paese”. Lo dice il sindaco di Palermo, Leoluca Orlando, replicando al vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini che in un post su Facebook lo ha criticato: ...