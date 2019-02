Fedez | il suo disco è primo in classifica | la replica a chi lo ha accusato di barare

Fedez - a Ghali non piace il suo album : «Che noia Airlines». Il marito di Chiara Ferragni risponde così : Il volo "Paranoia Airlines" è decollato il 25 gennaio diretto da subito in cima alla classifica di iTunes: si tratta dell'ultimo albumb di Fedez, che ha già conquistato i...

Fedez nella bufera per la frase su Feltri e gli omosessuali : 'Apprezzo il suo coraggio' : Scoppia la bufera su alcune dichiarazioni di Fedez rilasciate in una recente intervista, dove ha ammesso di apprezzare il coraggio di Vittorio Feltri, il famoso giornalista che spesso vediamo in televisione, dove usa termini decisamente molto forti e talvolta espressioni fin troppo colorite che non passano inosservate e che scatenano reazioni negative, soprattutto da parte del mondo omosessuale. La polemica sulle frasi di Fedez riguardanti ...

Fedez presenta 'Paranoia Airlines' il suo nuovo album. Tutto quello che c'è da sapere : Fedez presenta 'Paranoia Airlines ' il suo nuovo album. Tutto quello che c'è da sapere Il 25 gennaio esce Paranoia Airlines, il nuovo album di Fedez. Ecco Tutto quello che c'è da sapere sul progetto, ...

Fedez racconta i suoi attacchi di panico e la paura di morire : 'Cambio spesso psicologo' : Si avvicina l'uscita di 'Paranoia Airlines', il nuovo attesissimo album di Fedez, che sarà disponibile nei negozi di dischi e su tutte le principali piattaforme di streaming on line a partire da domani, o meglio, dalla mezzanotte di questa sera. Nei recenti incontri con la stampa il cantante ed influencer milanese ha iniziato a raccontare quali saranno le tematiche del disco, soltanto parzialmente intuibili dai tre singoli che sono già stati ...

Fedez racconta 'Paranoia airlines' - il suo esorcismo emo pop : La emo trap prende giri e accordi di quel mondo e li rallenta, dando loro nuova dignità. Queste sonorità si sposano bene con le tematiche del mio album perché i campioni punk, una volta rallentati, ...

Chiara Ferragni è in diretta coi suoi fan. E Fedez le digerisce in faccia : Chiara Ferragni e Fedez sono una coppia piuttosto social. Questo è fuori discussione. Lei è 'nata' così, lui lo è diventato poco alla volta. Forse influenzato da lei. Su Instagram condividono ogni ...

Fedez festeggia il primo posto del suo brano su Spotify con Chiara Ferragni : Il rapper Fedez sta trascorrendo la luna di miele insieme alla sua dolce metà Chiara Ferragni, ma i festeggiamenti sono doppi perché ha un altro motivo per omaggiare le sue vacanze. La carriera del cantante Fedez è tutta in discesa infatti continua ad ottenere delle ottime soddisfazioni con i suoi singoli. L’ultima canzone 'Che ca..o ridi?' è stata realizzata insieme a Tedua e Trippie Redd ed ha raggiunto il primo posto di Spotify....Continua a ...

Chiara Ferragni - lacrime in viaggio di nozze : «Succede ogni volta...». Poi bacia il suo Fedez : A diversi mesi dal loro matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni sono andati in luna di miele: l?hanno fatta coincidere con le vacanze natalizie, tra Natale e Capodanno. Una scelta che è...

Chiara Ferragni piange su Instagram durante il viaggio di nozze : «Succede ogni volta...». Poi bacia il suo Fedez : A diversi mesi dal loro matrimonio, Fedez e Chiara Ferragni sono andati in luna di miele: l?hanno fatta coincidere con le vacanze natalizie, tra Natale e Capodanno. Una scelta che è...

Fedez - la felicità nelle foto del suo 2018 : Il 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di FedezIl 2018 di Fedez«La mia felicità in una foto». Non servono molte parole a Fedez per riassumere la gioia del 2018, basta la foto che vede la sua famiglia al completo. Il cantante è nella foto, tatuaggi in bella vista visto che non ha maglia, pronto a abbracciare la moglie Chiara Ferragni e il piccolo ...

Fedez 'in-cassa' con il suo nuovo disco 'Paranoia Airlines' : Il rapper milanese si cimenta nei panni del cassiere: alle discoteche Laziali di Roma per la prevendita del suo disco 'Paranoia Airlines'. Fedez ha firmato autografi e scattato selfie con i fan.

Anastasio canta Stairway To Heaven dei Led Zeppelin e Fedez si dichiara suo fan (video) : Durante il sesto Live Show di X Factor 12, Anastasio si è esibito sul brano “Stairway to Heaven” dei Led Zeppelin. Ha presentato la scorsa settimana il suo inedito intitolato “La fine del mondo”, che ha già ottenuto grandissimi risultati in pochi giorni: prima posizione su iTunes e quasi due milioni di visualizzazioni sul canale You Tube, tanti quanti sono gli streaming su Spotify. Anastasio è sicuramente uno dei cantanti più apprezzati di ...

Giulia Valentina - chi è l’ex fidanzata influencer di Fedez : la prima a essere chiamata “raviolo” - oggi diverte i suoi follower con video ironici : Forse non tutti sanno che prima di sposare Chiara Ferragni, Fedez è stato fidanzato per quasi tre anni con un’altra influencer: Giulia Valentina. Classe 1990, nata a Torino da genitori siciliani, occhi verdi, lunghi capelli neri e una carriera da modella: Giulia Valentina non è solo una fashion blogger da 500mila followers su Instagram. Lei è stata infatti il primo “raviolo” di Fedez. Anni prima di tatuarsi il ...