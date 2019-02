Craxi | la Maglie | gli indecenti ¡Hasta mañana!

Maria Giovanna Maglie e le polemiche sulla sua striscia in Rai : «Ce l'hanno ancora con me per le mie simpatie Craxi ane» : «Tutto 'sto casino, tutto questo rumore. Io ancora non ho firmato nulla, non ho alcun contratto davanti, diciamo che decido entro lunedì… Da una parte tutto questo mi stupisce, mi lascia basita.

Maria Giovanna Maglie e le polemiche sulla striscia in Rai : «Ce l’hanno ancora con me per le mie simpatie Craxiane» : La giornalista al centro del caso per il suo incarico post Tg1: «Me la fanno pagare perché lasciai i comunisti per il Psi. Dicono che non sono iscritta all’Ordine? Pagherò le quote»