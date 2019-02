Ambasciatore Buccino arrivato a Tripoli

L'Italia colma il vuoto diplomatico. Buccino Ambasciatore in Libia - Perrone va in Iran : L'Italia avrà presto un nuovo ambasciatore a Tripoli, colmando così un vuoto diplomatico creatosi l'estate scorsa ufficialmente per motivi di sicurezza. Ma anche, e forse soprattutto, in seguito a un dichiarato malcontento del generale Khalifa Haftar, che reclamava una ricalibratura della posizione italiana, troppo sbilanciata sul premier Fayez Al Sarraj a suo discapito.A rappresentare L'Italia in Libia al posto di Giuseppe Perrone ...

