30 miliardi con le forbici di Di Maio Tagli | al via il team di tecnici

Recessione tecnica per l'Italia - manovra bis da 5 miliardi?/ Conte 'non temo la Ue' - Berlusconi - 'incapaci' : Italia in Recessione tecnica, dati Istat dopo anticipo di Conte: Di Maio, 'colpa di Renzi e Gentiloni'. Premier fiducioso, Berlusconi e il Pd all'attacco.

Italia in recessione - spettro manovra bis da 5 miliardi - con tagli nei ministeri - : Il rallentamento del Pil potrebbe far saltare il quadro dei conti pubblici concordato con fatica con Bruxelles e aprire le porte a una correzione in corso d'anno da 4-5 miliardi. Nei ministeri già ...

2 - 2 miliardi di nomi utente e password rubati - controllate se siete fra le vittime : 15 giorni fa ha fatto il giro del mondo la notizia inquietante della pubblicazione di oltre 772 milioni di indirizzi e-mail e quasi 22 milioni di password, trafugati durante molteplici operazioni di hacking. I numeri erano da capogiro e gli utenti coinvolti moltissimi, anche italiani. Nelle ultime ore si è appreso che si trattava solo della punta di un iceberg. La “Collection#1”, come il ricercatore di sicurezza Troy Hunt aveva battezzato la ...

Dovevamo sconfiggere i talebani. Dopo mille miliardi spesi siglato l’accordo di pace. Con chi? Con i talebani! : Quando ci dicono “aiutiamoli a casa loro”, facciamoci il segno della croce. Si sia trattato di esportare il benessere o la democrazia, l’esito è stato sempre catastrofico. Diciotto anni fa, Dopo le Torri gemelle, gli Stati Uniti decisero di dare una virile lezione al mondo e chiamò l’Occidente a sistemare una volta per tutte i barbari aggressori. Furono presi di mira i talebani e quindi fu decisa l’invasione dell’Afghanistan per combattere la ...

Infrastrutture - Boccia : "Avviare opere con 26 miliardi di risorse già stanziate " : Nuovo appello di Confindustria per l'immediata apertura dei cantieri , considerata cruciale per il rilancio dell'economia dall'associazione imprenditoriale. "Bisogna aprire immediatamente i cantieri: ci sono 26 miliardi di risorse già stanziate che non riguardano il deficit del Paese per opere di valore ...

Contro-dossier di Salvini : la sospensione della Tav ci costerebbe 24 miliardi : Matteo Salvini non vuole più sentire ragioni, soprattutto non intende rimanere impiccato a quelle che definisce «elucubrazioni» dei grillini e di Alessandro Di Battista. Per il leader della Lega la Tav va fatta perché i numeri in suo possesso, che La Stampa pubblica oggi, dicono che «sospenderla costa più che ultimarla». ...

Venezuela - Guaidò : “Ho preso il controllo degli asset del Paese all’estero”. Usa : “Sanzioni sul greggio - bloccati 7 miliardi” : Juan Guaidò, il presidente dell’Assemblea Nazionale Venezuelana che ha assunto i poteri dell’esecutivo, ha informato oggi che ha dato inizio a una “presa di controllo progressiva ed ordinata” degli asset del Paese latinoamericano all’estero. In un comunicato diffuso su Twitter, Guaidò ha detto che “è necessario impedire che nella sua fase di uscita, e non contento di aver rubato tutto quello che hanno rubato dal Venezuela, ...

Usa : chiusura governo costata all'economia 11 miliardi di dollari : Anche se la maggior parte dei danni arrecati all'economia sarà colmata dal ritorno al lavoro dei lavoratori federali, il Cbo stima che 3 miliardi di dollari di attività economica andranno ...

Dazi : dalla guerra con gli Usa alle olive il Made in Italy rischia 4 - 2 miliardi : L’attacco Usa alle olive spagnole con l’aumento delle tariffe mette sotto accusa il sistema di aiuti europei all’agricoltura e con esso, di fatto, una larga parte delle esportazioni agro-alimentari dell’Unione Europea comprese quelle Made in Italy che hanno raggiunto il record 4,2 miliardi di euro nel 2018 in Usa, il massimo di sempre grazie ad un aumento del 4%. E’ quanto afferma la Coldiretti nel commentare la inevitabile decisione della ...

Berlino - addio carbone in 20 anni (con 80 miliardi) : Berlino La Germania esce dal carbone. Entro la fine del 2038, la Repubblica spegnerà tutte le centrali che ancora utilizzano il combustibile nero per produrre elettricità. Lo ha stabilito la Kohle-Kommission del ministero dell'Economia. I membri della commissione non hanno discusso se ma quando farlo: secondo le stime, 20 anni dovrebbero bastare. La decisione di queste ore segna la seconda più importante svolta energetica in Germania dalla ...

Evasione - Gucci accusata di aver dribblato 1 - 4 miliardi di tasse : “Controllata svizzera copre attività italiane” : Quasi 1 miliardo e mezzo di euro. A tanto ammonta, secondo le contestazioni delle Guardia di Finanza, la presunta Evasione fiscale del gruppo del lusso Kering, proprietario tra l’altro della maison Gucci, che avrebbe nascosto circa 14,5 miliardi di euro di ricavi. La cifra è emersa da un primo audit scattato per la verifica fiscale da parte della guardia di finanza chiesta dalla procura di Milano dalla fine del 2017. L’inchiesta del pm ...