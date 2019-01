Toscana | 2 mln e 200mila euro nel 2019 per musei | archivi e biblioteche 2

Alluvione Livorno : 20 mln dalla variazione di bilancio della Toscana : Da 20 milioni per l’Alluvione di Livorno del 2017 a altri 10 milioni per interventi di assetto idrogeologico nello stesso territorio, 8,22 milioni per la cultura a sostegno del sistema dello spettacolo, 5 milioni destinati alla creazione di fondi rotativi destinati a sostenere sviluppo e competitivita’ delle imprese, altri 3 milioni come primo finanziamento per il rinnovo del parco bus del trasporto pubblico locale. E ancora 400mila ...