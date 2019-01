Studio inglese rivela | nei fish & chips carne di squali in via d' estinzione

Gli ultrà al Viminale un caso. Il sindacato : «I poliziotti vivono sotto minaccia». Il modello inglese allo Studio : Dallo «spettro» di veder seduti i capi ultrà al tavolo Stadi sicuri alla decisione, qualche ora più tardi, di lasciar decidere alle società di calcio quali rappresentanti del tifo organizzato invitare ...

Uomini e donne - tra Gemma Galgani e Tina Cipollari finisce a pernacchie : l'insulto in inglese - in Studio : La puntata di ieri, mercoledì 5 dicembre, di Uomini e donne ha visto ancora protagoniste Tina Cipollari e Gemma Galgani . Le due hanno interrotto in continuazione gli spazi dedicati agli altri ...

Studio inglese : gli psicopatici hanno una tendenza a mentire con abilità : Spesso gli psicopatici sono difficili da riconoscere, diversamente da come si pensi convenzionalmente. Sono brillanti e precisi, e non è semplice riconoscerli. Uno Studio pubblicato dalla rivista scientifica The Conversation grazie a Calli Tzani-Pepelasi, ricercatrice in psicologia dell'Università di Huddersfield, riconosce nell'attitudine a mentire il primo segnale d'allarme che ci fa riconoscere uno psicopatico. ...Continua a leggere

Staphylococcus epidermidis - 'potenzialmente letale' secondo uno Studio inglese : Staphylococcus epidermidis è il nome scientifico di un batterio che normalmente è un commensale innocuo della pelle umana, ma è in grado di originare infezioni molto pericolose data la sua resistenza agli antibiotici che lo rendono potenzialmente letale. I soggetti finora più esposti sono stati i pazienti che hanno subito interventi di chirurgia ortopedica, contagiati probabilmente per la contaminazione degli strumenti operatori. Recentemente in ...