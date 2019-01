Luna | la missione cinese supera la lunga notte

La missione cinese mostra un panorama del lato nascosto della Luna : (foto: Laurent Emmanuel/AFP/Getty Images. La Luna) La missione cinese Chang’e 4, composta dal lander Chang’e 4 e dal rover Yutu-2, è arrivata sulla Luna il 3 gennaio 2019. Ed è atterrata sul suo lato nascosto. Oggi, questo lato inedito si mostra a tutti, per la prima volta, in un panorama a 360 gradi. La grande immagine è stata ottenuta mettendo insieme 80 foto scattate da una telecamera sul lander Chang’e 4 dopo che la ...

Missione cinese sul lato nascosto della Luna : ecco il primo VIDEO dell’alLunaggio : Grazie alla Missione cinese Chang’e 4 è possibile vedere le immagini dell’alLunaggio avvenuto lo scorso 3 gennaio: il VIDEO è stato diffuso dell’Agenzia spaziale cinese. Il filmato, accelerato di circa due volte e mezzo rispetto alla velocità normale, dura 2 minuti e 47 secondi e mostra l’ultima fase della discesa della sonda ripresa dalla telecamera di bordo. vengono mostrati i momenti in cui il veicolo spaziale si ...

Cina : nuova missione Lunare Chang’e 5 nel 2019 - poi la prima missione su Marte : Entro l’anno in corso la Cina lancerà una nuova sonda sulla Luna, Chang’e 5, che avrà il compito di portare sulla Terra campioni di suolo lunare, e il prossimo anno 2020 si punta a realizzare la prima missione su Marte: lo ha reso noto il vicedirettore della China National Space Administration nel corso di una conferenza stampa sull’allunaggio della sonda spaziale Chang’e 4 (avvenuto il 3 gennaio scorso, sul lato oscuro ...

Il lato oscuro della Luna a 360 gradi nelle nuove immagini dalla missione cinese : La Cina ha trasmesso nuove immagini dal lato oscuro della Luna. Le foto e i video sono stati diffusi dall'emittente nazionale Cctv e mostrano il rover Yutu 2 e il lander Chang'e 4 che l'ha trasportata,...

Lato nascosto della Luna - nuove immagini dalla missione cinese - VIDEO : ANSA, - La Cina ha trasmesso nuove immagini dal Lato nascosto della Luna. Le foto e i VIDEO sono stati diffusi dall'emittente nazionale Cctv e mostrano il rover Yutu 2 e il lander Chang'e 4 che l'ha ...

Spazio - India : l’ISRO annuncia rinvio della missione Lunare : L’Organizzazione Indiana per la Ricerca Spaziale ha reso noto che la seconda missione lunare, inizialmente prevista per gennaio-febbraio, non sarà lanciata prima della fine di aprile. Il presidente dell’Agenzia ha spiegato che devono essere ancora completati alcuni test, programmati per marzo-aprile. Se il lancio della missione Chandrayaan-2 non sarà possibile nell’ultima settimana di aprile, verrà spostato a giugno. L'articolo ...

Spazio - Chang’e-4 sul “lato oscuro” della Luna : ecco cosa potrà svelare la missione cinese che sta scrivendo la storia : La Cina ha fatto atterrare con successo la sonda Chang’e-4 sulla faccia nascosta della Luna, nel primo tentativo di un atterraggio simile, per quello che è un importante traguardo nell’esplorazione spaziale. Ci sono state numerose missioni verso la Luna negli ultimi anni, ma la grande maggioranza è stata in orbita o di sorvolo. La sonda Chang’e-4, invece, si è posata sulla superficie Lunare alle 3:26 (ora italiana) nel bacino Polo Sud-Aitken ...

Lo Spazio nel 2019 : dalla Luna alla missione Beyond - da Prisma a Space19+ : Terminato il 2018, è tempo di volgere lo sguardo al 2019. Del resto quello spaziale è un ambito in cui si ragiona guardando al futuro. Quello appena iniziato – spiega Global Science – sarà l’anno della Luna. Ma i festeggiamenti dei 50 anni dal primo passo dell’uomo su un altro corpo celeste non saranno solo le celebrazioni di una grande impresa che ha fatto la storia dell’umanità. Chi guarda alla Luna oggi non guarda al passato ma al ...

La Russia prepara una Missione per verificare se gli Usa sono stati realmente sulla Luna. : Russia Pronti a verificare se gli Usa sono stati realmente sulla Luna. Come sappiamo quello tra stati Uniti e Russia è un rapporto altalenante, complesso e complicato. La mancanza di fiducia ha portato i vertici di Roscosmos, l’agenzia spaziale di Mosca, ad annunciare in questi giorni l’“imminente” messa a punto di una Missione russa diretta a verificare se gli Usa hanno “realmente messo piede sulla Luna”. Sei missioni presumibilmente ...

È partita la missione spaziale cinese per studiare il lato oscuro della Luna : La missione spaziale cinese Chang’e 4 è partita verso la Luna nella sera di venerdì, quando in Italia erano le 19.23. Lo scopo della missione è portare un rover sulla faccia della Luna che dalla Terra non si vede, il

Spazio : due robot a bordo della missione cinesa diretta sulla Luna ‘oscura’ : Sono due i due mezzi robotici protagonisti della missione -un lander e un rover- Chang’e-4 appena lanciata dalla Cina e diretta verso il ‘lato oscuro’ della Luna, il lato non visibile dalla Terra. Dopo il lancio, avvenuto dal centro spaziale di Xichang, nel sud ovest della Cina, i due mezzi robotici dovrebbero raggiungere la Luna dopo 27 giorni di viaggio per poi posarsi nel cratere Von Karman, all’interno del bacino Polo ...

Spazio : la Cina lancia la missione per il ‘lato oscuro’ della Luna : La Cina ha lanciato la missione Chang’e-4, diretta verso il ‘lato oscuro’ della luna, il lato del nostro satellite non visibile dalla Terra. Il lancio è avvenuto dal centro spaziale di Xichang, nel sud ovest della Cina. L'articolo Spazio: la Cina lancia la missione per il ‘lato oscuro’ della luna sembra essere il primo su Meteo Web.

Countdown per Chang’e 4 - la missione cinese che esplorerà il lato nascosto della Luna : Mancano poche ore al lancio della missione Chang’e 4, parte del programma cinese di esplorazione della Luna pianificata per il 2018 che prevede un orbiter, un lander e un rover per l’esplorazione del lato nascosto del nostro satellite. Il lancio è programmato tra le 02:15 e le 02:34 del mattino di domani ora locale (tra le 19:5 e le 19:34 di oggi in Italia), dal centro di Xichang, nella provincia del Sichuan: l’alLunaggio è ...

Luna - parte la prima missione verso il suo lato nascosto : (foto: NASA Goddard) Una missione unica nel suo genere. Stiamo parlando della cinese Chang’e 4 che per la prima volta in assoluto è diretta verso la faccia sempre nascosta della Luna. E che partirà il 7 dicembre 2018 alle nostre 19:30 – orario che in Cina corrisponde alle 2:30 di mattina dell’8 dicembre. La missione è ai blocchi di partenza e prenderà il volo dal centro spaziale di Xichang, chiamato anche Base 27, in provincia di ...