Le Regioni contro i navigator Dubbi sul reddito a stranieri

Si chiude la stagione delle «Regioni contro gli animali» - : ... Trento , Umbria, : in oltre il 90 per cento dei casi il giudice di primo o di secondo grado ha accolto le tesi degli «avvocati del Panda» basate sulle norme europee e sulle ragioni della scienza, ...

Le Regioni contro i navigator I militanti 5s sono già furiosi : Roma - See you later, navigator. Nel giorno delle celebrazioni pentastellate per il varo del reddito di cittadinanza, il presidente uscente dell'Angenzia nazionale delle politiche attive per il lavoro (Anpal), Maurizio Del Conte, tira un bel siluro ai "navigator", ossia i 10mila tutor da assumere e che dovrebbero seguire passo passo i percettori del reddito, aiutandoli a trovare lavoro - grazie alle famose "tre offerte" - per "emanciparsi" dalla ...

Anonymous contro il governo - viola il sito della conferenza città-Regioni : Il sito internet della conferenza stato-città è stato hackerato il 16 gennaio 2019 dal collettivo di hacker Anonymous Italia. Lo scopo dell’attacco è stato quello di inviare un messaggio al governo composto da Lega e Movimento 5 Stelle. Come si legge sul blog di Anonymous: “Vi siete proposti come il “cambiamento”e l’unico cambiamento è stato del proprietario della poltrona sulla quale ora siete saldamente incollati voi ...

Regioni - raffica di ricorsi contro il decreto sicurezza. Salvini : «Pd cerca visibilità» : Una alla volta le Regioni a guida centrosinistra passano dalle parole ai fatti sul decreto sicurezza. Umbria, Toscana ed Emilia Romagna hanno deliberato il ricorso alla Consulta: la norma sarà...

7 Regioni 'rosse' alla Consulta contro Decreto sicurezza : Roma, 7 gen., askanews, - Monta la fronda delle Regioni di centro-sinistra contro il Decreto sicurezza del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Dopo il Piemonte, la Toscana e la ...

Sud Protagonista presenta a Napoli mozione contro autonomia secessionista delle Regioni del Nord : Agenzia Vista, Napoli, 07 gennaio 2019 Sud Protagonista presenta a Napoli mozione contro autonomia secessionista delle Regioni del Nord Salvatore Ronghi, segretario federale di Sud Protagonista, e ...

Le Regioni "rosse" contro Salvini : ricorso per fermare il decreto Sicurezza : Piemonte, Toscana e Umbria sono già passate all'attacco. L'Emilia Romagna, il Lazio e la Calabria sono pronte a fare altrettanto. Sono tutte Regioni 'rosse' quelle scese in campo contro Matteo Salvini ...

Diverse Regioni governate dal centrosinistra stanno ipotizzando di ricorrere contro il “decreto sicurezza” alla Corte Costituzionale : Diverse regioni governate dal centrosinistra – fra cui Piemonte, Toscana, Calabria, Umbria ed Emilia-Romagna – stanno ipotizzando di ricorrere contro il cosiddetto “decreto sicurezza” alla Corte Costituzionale. La più decisa di tutte sembra la Toscana, che secondo Repubblica presenterà oggi

Regioni contro il Decreto Sicurezza : anche l’Umbria ricorre alla Corte costituzionale : Dopo Piemonte, Toscana, Emilia-Romagna e Calabria, è arrivata anche la Regione Umbria. L'assessore Antonio Bartolini ha evidenziato come il provvedimento presenti profili di "palese incostituzionalità che vanno ad impattare su tutte le più importanti materie di legislazione regionale quali salute, assistenza sociale, diritto allo studio, formazione professionale e politiche attive del lavoro e l'edilizia residenziale pubblica".Continua a leggere

Le Regioni rosse alla Consulta contro il decreto sicurezza : Il fronte delle regioni guidate dal centrosinistra si muove contro il decreto sicurezza. Toscana, Umbria e Piemonte annunciano il ricorso alla Corte costituzionale. Emilia Romagna e Calabra lo stanno ...

Come funziona il ricorso delle Regioni alla Consulta contro il decreto sicurezza : Dapprima la Toscana, poi la Calabria, e ora altre Regioni potrebbero seguirne l'esempio, accodarsi e proporre ricorsi alla Corte costituzionale contro la legge sulla sicurezza. Ci sono 60 giorni a disposizione, ovvero dal momento in cui la legge è in Gazzetta Ufficiale: la pubblicazione di una legge è infatti l'ultimo atto di un percorso, da quel momento in poi la legge vincola la generalità dei ...

Anche le Regioni contro decreto Sicurezza - Toscana pronta a ricorso a Consulta : Le Regioni al fianco dei sindaci disobbedienti. La polemica sull'applicazione dell'articolo 13 del decreto Sicurezza (ormai legge) che impedisce l'iscrizione all'anagrafe dei richiedenti asilo si arricchisce di un nuovo capitolo, con alcuni governatori pronti a farsi carico del ricorso alla Corte costituzionale su una norma ritenuta disumana e in contrasto con la Carta fondamentale. Dopo l'annuncio del presidente della Regione Piemonte Sergio ...

Perché in alcune Regioni non si trova il vaccino contro l'influenza : Le scorte di vaccini stanno finendo. L’allarme è stato lanciato dai medici di base, dagli ambulatori delle Asl e da molte farmacie disseminate in tutto il territorio italiano. A sostenerlo, sulle pagine della Stampa, è il presidente della società italiana di medicina generale (Simg) che mette l’accento su un problema di programmazione e distribuzione dei vaccini: “Non è tanto un problema che le dosi ...