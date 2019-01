Inter-Lazio | Inzaghi | “Senza Handanovic l’avremmo vinta prima”

Calcio - Coppa Italia 2019 : Inter-Lazio 4-5 d.c.r - un errore di Nainggolan condanna i nerazzurri nella lotteria dal dischetto : Una partita a dir poco incredibile quella dell’ultimo quarto di finale di Coppa Italia 2019 di Calcio. A San Siro, nel confronto tra Inter e Lazio accade davvero di tutto. Nei tempi regolamentari il match si era concluso sullo 0-0, anche se le occasioni vi erano state da una parte e dell’altra. Nei supplementari sono arrivate le marcature di Ciro Immobile al 108′ e di Mauro Icardi al 121′, per un fallo di rigore su ...

Coppa Italia – Nainggolan tradisce l’Inter - il cucchiaio di Icardi non basta : la Lazio vince ai rigori e vola in semifinale : La Lazio manda ko l’Inter ai rigori dei quarti di finale di Coppa Italia: fatale un errore di Radja Nainggolan dal dischetto I quarti di finale di Coppa Italia si concludono regalando grandi emozioni, dopo quelle andate in scena ieri. A seguito del 7-1 della Fiorentina sulla Roma ed il clamoroso 3-0 dell’Atalanta sulla Juventus, la sfida ‘infinita’ tra Inter e Lazio finisce ai rigori a favore della squadra allenata ...

Quarti Coppa-Italia - Inter-Lazio 4-5 dcr : 0.00 La Lazio conquista la semifinale ai rigori dopo l'1-1 al 120' (0-0 al 90'). Per l'Inter decide errore di Nainggolan Nei 90', non frenetici, incredibili occasioni sciupate da Candreva e poi Caicedo e Lautaro proprio nel recupero. In precedenza sollecitato Handanovic che dice di no a Immobile, Luis Alberto e Milinkovic-Savic.All'overtime parata di Strakosha su zuccata di Icardi. Al 108' si rompe l'equilibrio con il tiro sporco di Immobile ...

