Il consigliere Pd che suggeriva i ‘trucchi’ per ottenere il reddito di cittadinanza

’Ndrangheta - i clan arrivati anche in Valle d’Aosta : arrestato anche un consigliere regionale : Dalle prime ore di questa mattina, è in corso un’operazione dei carabinieri del Gruppo di Aosta e del Ros, per l’esecuzione di vari provvedimenti cautelari, emessi su richiesta della Direzione distrettuale antimafia di Torino nei confronti di un sodalizio ‘ndranghetistico che operava in Valle d’Aosta riconducibile, tra gli altri, a componenti della...

Gay - a Bolzano consigliere della Lega Pancheri insulta associazioni e chiama omosessuali 'finocchi'. Polemiche e scuse : Prima l'insulto, definendo 'finocchi' gli omosessuali, poi le accese Polemiche e, infine, le scuse del partito. Protagonista dell'episodio è stato il consigliere comunale di Bolzano della Lega Kurt ...

Lega - il consigliere Kurt Pancheri si lascia andare in aula : "Finocchi" - scoppia un caso nazionale : La Lega costretta a scusarsi per Kurt Pancheri, il consigliere comunale di Bolzano che in aula ha definito "finocchi" gli omosessuali. Ne è nato un caso politico e il commissario della Lega in Alto Adige, Massimo Bessone, in una nota ha parlato di "uscita infelice", "opinione di un singolo" e offesa

Torino - concessioni a discoteche : assolto consigliere comunale Alberto Morano che fu candidato a sindaco per Lega : Non è mai stata chiesta nessuna tangente al gestore di una discoteca all’interno del Parco del Valentino, il “Cacao”, per chiudere un occhio sugli abusi edilizi che avrebbero comportato la fine dell’attività. Il consigliere comunale di Torino Alberto Morano, candidato sindaco della Lega, è stato assolto dal gup Francesca Christillin: “Il fatto non sussiste”. Insieme a Morano, notaio e tra i più critici della sindaca Chiara Appendino, sono stati ...

Napoli - la denuncia del consigliere regionale : 'Insultato e minacciato dal parcheggiatore abusivo' : 'Mi ha insultato e minacciato mentre estorceva danaro agli automobilisti in sosta alla Riviera di Chiaia. Ignobile il sostegno manifestato da alcuni automobilisti in suo favore. Aspettiamo ...

Napoli - consigliere regionale Verdi minacciato di morte dal parcheggiatore del Cardarelli : 'Il 2018 si conclude con minacce e auguri di morte da parte di un parcheggiatore abusivo attivo nel piazzale all'esterno dell'ospedale Cardarelli a Napoli'. Il consigliere regionale dei Verdi, ...

Bombe 'politiche' - molotov nell'auto del consigliere Fi : Sant'Antimo e politici sotto assedio della camorra 4.0. Quella formata dalle nuove leve, che prima sparano, magari uccidono, e poi parlano delle loro richiese. Dopo l'attentato dinamitardo del cinque ...

Spese pazze Friuli - in appello rovesciate le assoluzioni : condannato anche assessore a Trieste e consigliere regionale Fi : rovesciate in appello le assoluzioni dall’accusa di peculato per i politici friulani accusati di “Spese pazze” legate alla gestione dei fondi con cui, tra il 2010 e il 2012, erano finanziati i gruppi politici in consiglio regionale. La Corte d’appello ha accolto in parte le richieste del sostituto procuratore generale Paola Cameran (che aveva chiesto in totale pene per 35 anni di reclusione), condannando personaggi di primo piano, ...