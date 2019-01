Giuseppe Conte difende ancora Matteo Salvini sul caso Diciotti

Regionalizzazione : Caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio - cosa state per fare? : Regionalizzazione RESTA INFORMATO GRATUITAMENTE SUL MONDO DELLA SCUOLA, ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK, CLICCANDO qui O CLICCA “MI PIACE” SULLA PAGINA FACEBOOK caro Premier Giuseppe Conte e caro Ministro Luigi Di Maio, vorrei che leggeste questa lettera, userò le parole di Andrea Camilleri per spiegare perché “ l’autonomia differenziata ” con le 23 deleghe chieste dal Veneto, dalla Lombardia e dall’Emilia Romagna, diventa un pericoloso ...

Giuseppe Conte scudo umano. M5s prepara la strada per votare No all'autorizzazione a procedere su Salvini : Eccola, la mossa del cavallo per cercare di non far avvitare la situazione come la cupola del Borromini di Sant'Ivo alla Sapienza all'ombra della quale si riunisce la Giunta per le immunità di Palazzo Madama. Cercare di trasformare quello che è proceduralmente un voto sull'autorizzazione a procedere per Matteo Salvini come una richiesta di consenso alla linea politica dell'intero governo.È questa la prima mediazione ...

Giuseppe Conte - il retroscena-terremoto : "Il governo traballa". Cos'ha detto a Salvini sul processo Diciotti : Sul processo a Matteo Salvini il caos tra Lega e M5s è sintetizzato da una frase di Giuseppe Conte rubata prima della sua partenza per Nicosia, al vertice Med7: "Il governo traballa". La confidenza del premier, pubblicata dalla Stampa, testimonia il clima di tensione che si respirava martedì pomerig

Olimpiadi Invernali 2026 - il premier Giuseppe Conte ribadisce : “Il governo è favorevole al progetto - ma non sosterrà oneri finanziari” : Oggi a Milano c’è stato un incontro tra il sindaco Giuseppe Sala e il premier Giuseppe Conte e uno dei temi trattati è stato quello della candidatura di Milano e Cortina alle Olimpiadi Invernali 2026. Il presidente del Consiglio ha ribadito il sostegno del governo per questo progetto, ma nello stesso tempo ha precisato che non verranno messi a disposizione ulteriori fondi e che quindi dal punto di vista economico le regioni e i comuni dovranno ...

Giuseppe Conte - la bomba di Augusto Minzolini : "Vi svelo la sua sceneggiata sul processo a Salvini" : Tra chi ha pochi dubbi su cosa accadrà per la vicenda Diciotti e la richiesta di procedere contro Matteo Salvini c'è Augusto Minzolini, che in pochi caratteri, su Twitter, traccia il quadro e punta il dito contro quello che definisce il "carnevale grillino". Dunque, riporta quelle che definisce "voc

Giuseppe Conte : "Tra poche ore lo sbarco dalla Sea Watch" : I 47 migranti che sono a bordo della Sea Watch a breve lasceranno la nave. "Tra qualche ora inizieranno le operazioni di sbarco", ha comunicato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte da Milano, dove ha incontrato il sindago Giuseppe Sala. "Si è aggiunto anche il Lussemburgo alla lista dei Paesi amici che hanno risposto al nostro invito: ora siamo 7 paesi", ha continuato il premier.

Sea Watch - accordo tra Giuseppe Conte e sei Paesi europei per la distribuzione degli immigrati. Ora lo sbarco : Lo sbarco degli immigrati a bordo della Sea Watch potrebbe avvenire oggi 30 gennaio. Dopo l'accordo raggiunto dal premier Giuseppe Conte con Germania, Francia, Portogallo, Romania e Malta per la distribuzione dei 47 migranti a bordo della imbarcazione battente bandiera olandese ormai da 12 giorni in

Sea Watch - il retroscena : Giuseppe Conte e il gelo con Macron - poi lo umilia pubblicamente : Nonostante l'accordo sulla Sea Watch, tra Italia e Francia è ancora grande gelo. I retroscena dal vertice Med7 a Nicosia descrivono Giuseppe Conte ed Emmanuel Macron sulle spine. "Le riprese dei lavori a porte chiuse - spiega il Corriere della Sera - rivelano un'ostentata voglia di non incrociarsi,

Diciotti - Giuseppe Conte si immola : "Mi assumo la responsabilità" - il sacrificio per tenere in vita il governo : Sulla Diciotti il premier Giuseppe Conte si assume "la piena responsabilità politica di quello che è stato fatto". Da Nicosia, il presidente del Consiglio ribalta il quadro che vede Matteo Salvini a rischio processo, con il Tribunale dei ministri che ha chiesto il via libera al Parlamento. Salvini c

Sea Watch - Giuseppe Conte annuncia la svolta : "Vertice notturno con Salvini e Di Maio" : Vertice notturno a Palazzo Chigi e caso Sea Watch a un passo dallo sbloccarsi. È Giuseppe Conte, dal summit Med7 dei Paesi dell'area mediterranea dell'Unione europea a Nicosia (Cipro) ad annunciare i passi avanti nella vicenda della nave della Ong tedesca bloccata da giorni al largo di Siracusa con

Varese - Mattarella e Conte partecipano ai funerali di Stato per il padre della Protezione civile Giuseppe Zamberletti : Si è svolto a Varese il funerale di Stato di Giuseppe Zamberletti, ex ministro e padre della Protezione civile morto sabato all’età di 85 anni. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha accompagnato il feretro fuori dalla basilica di San Vittore, dopo aver salutato i familiari di Zamberletti, al termine delle esequie celebrate dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Alle esequie anche il presidente del ...

Giuseppe Conte - il retroscena : chiede aiuto ad Emmanuel Macron per fermare Matteo Salvini : Lo scenario che si prospetta davanti alla sponda grillina del governo è cupo al punto che anche uno come Giuseppe Conte, generalmente schivo sulle beghe politiche, si è sentito in dovere di cercare nuove sponde di sostegno, addirittura con Emmanuel Macron, pur di allontanare lo spettro della crisi d