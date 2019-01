Calciomercato Samp | si chiude con un doppio colpo | come cambia l’11 FOTO ...

Calciomercato live - le ultime ore prima del gong : manovre Parma-Samp - mosse di Spal e Lazio : Calciomercato live – ultime ore di Calciomercato, si conclude una finestra invernale che può essere considerata scoppiettante, tante le trattative concluse nelle ultime settimane. Le più importanti riguardano sicuramente il giro di attaccanti, Gonzalo Higuain è andato al Chelsea, il Milan ha piazzato il colpo Piatek dal Genoa con il polacco subito grande protagonista con la maglia rossonera. Ma si sono mosse anche le medio-piccole, ...

Calciomercato Parma - Bruno Alves rinnova e inguaia l’Inter : vicino anche l’arrivo di Jacopo Sala dalla Samp : Il difensore portoghese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con gli emiliani, vicini anche a chiudere per Sala dalla Sampdoria Il Parma blinda Bruno Alves, rinnovandogli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il prolungamento dell’accordo tra il portoghese e il club emiliano inguaia l’Inter e le altre pretendenti, dal momento che serviranno adesso due milioni di euro per mettere le mani sull’ex Porto. La ...

Calciomercato Sampdoria - dentro Sau e fuori Kownacki in prestito : L'attaccante sardo infatti potrebbe arrivare, secondo 'Sky Sport', in prestito fino a giugno dal Cagliari . L'approdo a Genova del classe '87, sbloccherebbe il passaggio di Kownacki al Fortuna ...

Calciomercato Sampdoria - ceduto Kownacki al Fortuna Dusseldorf : bloccato già il suo sostituto : Il club blucerchiato ha accontentato l’attaccante polacco cedendolo in Germania, al suo posto arriva Sau in prestito dal Cagliari Dawid Kownacki lascia la Sampdoria, il club del presidente Ferrero ha accontentato le richieste dell’attaccante polacco, cedendo con la formula del prestito con diritto di riscatto al Fortuna Dusseldorf. LaPresse/Alessandro Tocco Il giocatore, secondo quanto riporta Sky Sport, ha già lasciato ...

Calciomercato Sampdoria - preso Marco Sau : GENOVA - È praticamente fatta per Marco Sau alla Sampdoria . I blucerchiati puntellano la rosa dopo l'infortunio di Caprari, 2 mesi di stop, e la cessione di Kownacki al Fortuna Dusseldorf. L'...

Calciomercato Sampdoria - Kownacki va al Fortuna Dusseldorf : GENOVA - Dawid Kownacki saluta la Sampdoria e passa in prestito al Fortuna Duesseldorf : già oggi sarà in Germania per effettuare le visite mediche. La Sampdoria avrebbe voluto dare in prestito l'...

Calciomercato Sampdoria - durissimo sfogo di Kownacki : “voglio andarmene - sono stanco di stare qui” : L’attaccante polacco ha chiesto chiaramente la cessione, rivelando di volersi trasferire in Germania. Saltata invece la trattativa con la SPAL per Defrel L’attacco della Sampdoria potrebbe subire un restyling completo, considerando l’arrivo di Gabbiadini e la trattativa per la cessione di Dawid Kownacki. GIAMPAOLO – Tano Pecoraro/LaPresse L’attaccante polacco non ha intenzione di rimanere in Italia, ...

Calciomercato - Sampdoria e Juventus trovano l’accordo per Audero : il costo del riscatto ed il diritto di riacquisto : Sampdoria e Juventus sono vicine all’accordo per il riscatto definitivo di Audero da parte della società del presidente Massimo Ferrero Sampdoria e Juventus hanno trovato l’accordo per il riscatto del portiere Emil Audero, il quale potrebbe dunque diventare interamente di proprietà doriana durante questa sessione di Calciomercato. La cifra per il riscatto non è certo esigua, dato che la Samp pagherà 20 milioni di euro, divisi ...

Calciomercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...

Calciomercato Sampdoria - Kownacki spinge per lasciare Genova : il sostituto potrebbe essere Destro : Il club blucerchiato ha contattato il Bologna per valutare le possibilità di arrivare a Destro, poco utilizzato fino a questo momento della stagione L’arrivo di Gabbiadini non ha chiuso il mercato in entrata della Sampdoria, i doriani infatti devono fare i conti con la voglia di Dawid Kownacki di lasciare l’Italia per trasferirsi al Fortuna Dusseldorf. Per questo motivo, la società del presidente Ferrero ha bisogno di trovare ...

Sampdoria - Calciomercato chiuso? Forse no... : Sampdoria, il ds Carlo Osti ha parlato di questo rush finale di calciomercato con i doriani che potrebbero puntellare la rosa Il ds della Sampdoria, Carlo Osti, ha parlato ai microfoni di Skysport ...

Calciomercato Sampdoria - Dodô in prestito al Cruzeiro : GENOVA - Dodô torna in patria, ora è ufficiale. La società blucerchiata ha ceduto il laterale carioca in prestito, con obbligo di riscatto, al Cruzeiro . Questa la nota del club doriano: " L'U.C.

