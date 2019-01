Caffè solo in tazza | le università contro la plastica monouso | l' hanno deciso i rettori

Fazzolettini e accessori per lo smartphone : alle "macchinette" non si vende solo il Caffè : Un distributore di libri, o più comunemente di Fazzolettini e cuffie o ricaricatori per il cellulare, magari da acquistare prima di prendere un volo quando ci si accorge che i propri sono rimasti a ...

Atterra con l’elicottero in piazza - denunciato. Lui : “Volevo solo prendere un caffé” : E’ Atterrato con l’elicottero in piazza. E non stiamo parlando di James Bond. Bruno M., un 58enne originario di Ovada, ha pensato di parcheggiare il suo velivolo di proprietà della North West Service di Busano nel bel mezzo di Usseglio, nel torinese, in piazza Margone. “Volevo solo prendere un caffè con gli amici“, le sue scuse. Insomma, dopo essersi goduto i cieli della Valle di Viù e scattato delle foto (questo ...