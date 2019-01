Francesco ad Abu Dhabi | la professoressa Paola Pizzo | Per il Papa il dialogo è un

Papa Francesco - la strana promozione del vescovo accusato di abusi : un terremoto in Vaticano : Il caso del cardinale argentino Gustavo Zanchetta, sospeso il mese scorso perché indagato dalla Congregazione della Fede per una storia di abusi, rischia di lambire anche Papa Francesco. Zanchetta era stato scelto dal Pontefice due anni fa come componente dei vertici dell'Apsa, cioè l'Amministrazion

Lessico papale - il podcast che analizza le parole del Papa : oggi "Abusi - la road map di Francesco" : Una linea non solo teorica, ma una guida pratica per tutti i vescovi in vista del prossimo incontro dei rappresentanti delle Conferenze episcopali del mondo. Su questo tema si concentra il nuovo ...

Pedofilia - Papa "contro abusi serve conversione"/ Lettera Francesco ai vescovi Usa : coperture minano la Chiesa : Papa Francesco scrive Lettera ai vescovi Usa su dramma della Pedofilia: 'contro abusi serve la conversione, non le commissioni'. Le coperture e la Chiesa

Pedofilia - parla Papa Francesco : “Abusi e coperture hanno minato la credibilità della Chiesa” : La lettera di Bergoglio ai vescovi degli Stati Uniti. "Negli ultimi tempi la Chiesa si è vista scossa da molteplici scandali che toccano nel più profondo la sua credibilità. Tempi burrascosi nella vita di tante vittime che hanno subito nella loro carne l'abuso di potere, di coscienza e sessuale da parte di nostri ministri".Continua a leggere

'Chi abusa dei bambini si prepari alla giustizia divina' : l'appello di Papa Francesco : Guai al mondo per gli scandali! E' inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo!''. Il discorso di Papa Francesco, dai toni molto accorati, è stato ...

Abusi sessuali - Papa Francesco rimuove i cardinali Pell ed Errazuriz : Oggi il Vaticano ha reso noto che Papa Francesco ha allontanato dal suo gruppo di consiglieri stretti due cardinali invischiati negli scandali di Abusi sessuali, ovvero il suo ministro dell'Economia, George Pell, e Francisco Javier Errazuriz. Il cardinale Pell ha lasciato il suo incarico di Capo del Segretariato per l'Economia (uno degli incarichi più rilevanti in Vaticano) per difendersi dalla pesante accusa di reati sessuali su minori in ...

Notizie Sir del giorno : Papa Francesco-Abu Mazen - Global Compact - Cop24 - carceri in Europa - Nicaragua - Progetto Policoro - 50° Avvenire : ... né per "sfruttare le enormi opportunità sociali, economiche e ambientali dell'azione per il clima" ha detto Guterres, consegnando quattro "semplici messaggi": la scienza richiede una risposta ...