Tra Salvini e Maduro | preferisco Salvini

Salvini : “Sì allo sbarco della Sea Watch - ma solo se i migranti saranno Trasferiti” : «sbarco degli immigrati? solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini apre alla possibilità di far sbarcare i 47 migranti che da giorni sono bloccati a bordo della nave della Ong t...

Salvini - ok sbarco SeaWatch se Trasferiti : ANSA, - ROMA, 29 GEN - "sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e ...

Salvini : 'ok a sbarco da Sea Watch - ma subito Trasferiti in Olanda o Germania' : Sì allo sbarco dei migranti della Sea Watch, ma solo se verranno subito trasferiti in Olanda, che ha assegnato la bandiera alla nave, o in Germania, paese di origine della organizzazione non ...

Salvini : mentre PD inconTra immigrati io preferisco lavorare : Roma – “I parlamentari del PD passano il loro tempo a incontrare immigrati e denunciarmi. Io preferisco lavorare”. Lo dice il vicepresidente del Consiglio e ministro dell’Interno Matteo Salvini. L'articolo Salvini: mentre PD incontra immigrati io preferisco lavorare proviene da RomaDailyNews.

Salvini - ok sbarco SeaWatch se Trasferiti : ANSA, - ROMA, 29 GEN - "sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e ...

Sea Watch - Matteo Salvini sfida l'Europa : 'Sì allo sbarco - ma subito Trasferiti' : Matteo Salvini apre uno spiraglio sul caso della Sea Watch , ancorata a largo del porto di Siracusa, dando il via libera allo sbarco, ma senza cambiare posizione sulla destinazione delle persone a ...

Sea Watch - Salvini : 'Ok allo sbarco se migranti Trasferiti in Olanda o Germania' : Ok allo sbarco dei migranti sulla Sea Watch, ma sono se saranno trasferiti in altri Paesi europei. Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini. 'sbarco degli immigrati? Solo se prenderanno la via dell'...

Sea Watch - Matteo Salvini sfida l'Europa : "Sì allo sbarco - ma subito Trasferiti" : Matteo Salvini apre uno spiraglio sul caso della Sea Watch, ancorata a largo del porto di Siracusa, dando il via libera allo sbarco, ma senza cambiare posizione sulla destinazione delle persone a bordo. Il ministro dell'Interno ha detto "sì allo sbarco, solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha

Salvini : «Sì allo sbarco dalla Sea Watch - ma solo se i migranti saranno Trasferiti» : Il ministro: «Devono prendere la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera, o della Germania, paese della Ong»

Sea Watch - Salvini : «Sì allo sbarco - ma solo se i migranti saranno Trasferiti» : Il ministro: «Devono prendere la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera, o della Germania, paese della Ong»

Sea Watch - il governo ricorre alla Corte europea. Salvini : 'Sì a sbarco solo se poi Trasferiti in Germania o Olanda' : Palazzo Chigi depositerà oggi a Strasburgo una memoria difensiva sulla vicenda della nave Sea Watch con 47 migranti a bordo da giorni ancorata a largo delle coste siciliane, sostenendo che la ...

Sea Watch - Salvini : 'Ok a sbarco migranti solo se saranno Trasferiti' | : "In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo", ha aggiunto il vicepremier. Il governo oggi deposita alla Corte Europea la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione appartiene all'...

Sea Watch - Salvini : "Ok a sbarco migranti solo se saranno Trasferiti" : Sea Watch, Salvini: "Ok a sbarco migranti solo se saranno trasferiti" "In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo", ha aggiunto il vicepremier. Il governo oggi deposita alla Corte Europea la sua memoria difensiva sostenendo che la giurisdizione appartiene all'Olanda. Sulla nave è rischio emergenza ...

Salvini : “Sì allo sbarco della Sea Watch - ma solo se i migranti saranno Trasferiti” : «sbarco degli immigrati? solo se prenderanno la via dell’Olanda, che ha assegnato la bandiera alla Sea Watch, o della Germania, paese della Ong. In Italia abbiamo già accolto, e speso, anche troppo». Lo dice il ministro dell’Interno Matteo Salvini. ...