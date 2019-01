Ted Bundy | Netflix mette in guardia i suoi utenti | “È sexy ma è un serial killer”

ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 gennaio 2019) “Vorrei ricordare gentilmente a tutti che ci sono migliaia di uominisulla piattaforma – e quasi tutti non sono deikiller“. A dirlo in un tweet è, che si è sentita in dovere dire in, soprattutto le donne, dopo che i social sono stati invasi da commenti di persone entusiaste per l’avvenenza fisica di Teddy. Ad ispirarli è stata la messa in onda, proprio da parte di, del documentario “The TedTapes“: peccato però che il protagonista, Teddyappunto, sia unkiller che ha confessato di aver ucciso 36 donne ma è sospettato di essere responsabile di almeno 100 delitti.I’ve seen a lot of talk about Ted’s alleged hotness and would like to gently remind everyone that there are literally THOUSANDS of hot men on the service — almost all of whom are not convicted ...