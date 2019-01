Sanremo 2019 | fonti Rai contro le accuse di conflitto di interessi | Baglioni è

Testo de L’amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 - il rock a sfondo sociale della band pisana all’Ariston : Sono tra i tanti outsider di quest'edizione, insieme a Motta, Ex Otago ed altri, e portano una canzone che parla d'amore ma anche della nostra società: il Testo de L'amore è una dittatura degli Zen Circus a Sanremo 2019 sarà uno dei più impegnati insieme a quello di Daniele Silvestri. Attiva dal 1994 con dieci album pubblicati e diversi cambi di formazione negli ultimi venticinque anni, la band pisana composta da Andrea Appino, Karim Qqru, ...

Testo de L’ultimo ostacolo di Paola Turci al Festival di Sanremo 2019 - un invito a stare insieme : Dopo aver conquistato pubblico e critica nel 2017, il Testo de L'ultimo ostacolo di Paola Turci la riporta all'Ariston con una canzone d'amore grintosa e decisa. Due anni fa la cantautrice romana aveva ottenuto consensi unanimi con il brano Fatti bella per te, giungendo in finale e piazzandosi al quinto posto in classifica, con un brano tutto imperniato sull'importanza della consapevolezza di se stessi. Grandi apprezzamenti anche per la sua ...

Striscia contro Sanremo 2019 : conflitto d'interesse anche a Sanremo Giovani? Paragone : "Interrogazione parlamentare" : A ventiquattro ore di distanza dal primo servizio, ecco che Striscia La Notizia torna a fornire al proprio pubblico nuove informazioni sulle apparenti coincidenze che legherebbero l'organizzazione della sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo all'agenzia Friends & Partners, tra le più nel campo del booking. Anello di congiunzione tra le parti sarebbe il direttore artistico Claudio Baglioni, amico e assistito di Ferdinando ...

Sanremo 2019 - altra bomba di Striscia : il retroscena su ospiti e Giovani : Anche gli ospiti attesi al Festival e alcuni componenti della giuria dei Giovani sarebbero da ricondurre all'agenzia di...

Sanremo 2019 - Pippo Baudo alla seconda serata (Anteprima Blogo) : Secondo quanto risulta a Blogo, Pippo Baudo dovrebbe essere ospite del Festival di Sanremo 2019 nella seconda serata, quella di mercoledì 6 febbraio. Il conduttore salirà sul palco del teatro Ariston a poco meno di due mesi da Sanremo Giovani, dove è stato affiancato da Fabio Rovazzi (anche lui sarà ospite della kermesse canora). La presenza di Baudo era stata ufficializzata a dicembre scorso dal direttore artistico del Festival Claudio ...

Un inno alla vita nel testo di I ragazzi stanno bene dei Negrita - a Sanremo 2019 dopo Desert Yacht Club : Il testo di I ragazzi stanno bene dei Negrita porta un messaggio di speranza per tutti coloro che si sentono sopraffatti dalle difficoltà della vita. Il gruppo toscano è quindi pronto a tornare sul palco del Teatro Ariston dopo il lungo tour che hanno tenuto nel 2018 in seguito al rilascio di Desert Yacht Club, nuovo album dal quale hanno estratto anche Scritto sulla pelle. In vista della partecipazione al Festival di Sanremo, i Negrita ...

Il commovente e coraggioso testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara al Festival di Sanremo 2019 : Parte già col favore della critica e con un tema che ha colpito tutti il testo di Argento Vivo di Daniele Silvestri in gara a Sanremo 2019. Per il cantautore romano, abituato a brillare e distinguersi sul palco dell'Ariston dando il meglio di sé tanto con brani eccentrici ed ironici come Salirò e La Paranza tanto con canzoni impegnate come la profonda A bocca chiusa, si tratta della settima partecipazione al Festival. Per i suoi fan è ...

Antonello Venditti : età - figlio e canzoni a Sanremo 2019. La carriera : Antonello Venditti: età, figlio e canzoni a Sanremo 2019. La carriera Il famoso cantautore romano nato sotto il segno dei pesci, ricorda i quarant’anni dalla pubblicazione del suo album più famoso. Antonello Venditti festeggerà questo importante compleanno insieme ai suoi numerosi fan. Salirà infatti sul Palco dell’Ariston come super ospite durante la sessantanovesima edizione del Festival di Sanremo. Venditti, nato a ...

Festival di Sanremo 2019 - anche Morgan sul palco dell'Ariston : canterà con Achille Lauro : di Alessio Esposito Dopo le due partecipazioni con i Bluvertigo, Morgan torna a Sanremo. Ma non da concorrente. Marco Castoldi sarà infatti protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo ...

Giulia De Lellis a Sanremo 2019 con Irama (foto) : Basta un incontro casuale in treno a far nascere una notizia di gossip molto appettitosa. Poche ore fa, Cristiano Malgioglio, sul proprio account Instagram, ha postato uno scatto inedito assieme a Giulia De Lellis (compagna d'avventura, lo scorso anno, all'interno della casa del Grande Fratello Vip) e al fidanzato Irama. Direzione? Sanremo. Il Festival aprirà ufficialmente i battenti tra sette giorni ed il giovane cantautore ha voluto ...

Perché Claudio Baglioni è accusato di "conflitto di interessi" a Sanremo 2019 : 'Striscia la notizia' mette nel mirino il direttore artistico della kermesse. Il motivo? Una clausola del contratto Rai che...

Sanremo 2019 : Lasciamo spazio alle parole : ...camminando sotto un acquazzone/Come una mamma aspetta quell'ecografia/ Spero che prenda da te/Ma con la testa mia' Daniele Silvestri ARGENTOVIVO 'Ti dico un trucco per comunicare/ Trattare il mondo ...

Sanremo 2019 - Laura Chiatti e Michele Riondino ospiti (Anteprima Blogo) : Si allunga la lista degli ospiti della Festival di Sanremo 2019, anche in questo caso rigorosamente italiani, come la volontà del direttore artistico Claudio Baglioni. Secondo quanto apprende TvBlog, sul palco del teatro Ariston saliranno due giovani attori per omaggiare un grande della musica nostrana. Si tratterebbe di Laura Chiatti e Michele Riondino, i quali si esibiranno sulle note di Lucio Battisti. Alla base della doppia ospitata ...

Festival di Sanremo 2019 - Premio carriera a Pino Daniele. La delusione di Peppino Di Capri. : Sanremo, Premio carriera a Pino Daniele . La delusione di PepPino Di Capri. 'Avrebbero potuto dare il Premio alla Memoria a Pino e quello alla carriera a PepPino. Senza nulla togliere alla grandezza ...