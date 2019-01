Radarbot Pro avvisa tempestivamente l’automobilista in presenza dei rilevatori di velocità

tuttoandroid

(Di martedì 29 gennaio 2019)Pro è un'applicazione che rileva gli Autovelox integrando gli avvisi in tempo reale con il più completo sistema GPS per il riconoscimento deidi. L'app si integra con tutti i navigatori GPS e le app di Mappe per fornire sia le indicazioni per la navigazione che gli avvisi per idied è in grado di funzionare in background e di segnalarein galleria, postazioni Tutor, semafori controllati da fotocamere e punti pericolosi.L'articoloProl’automobilista indeidiproviene da TuttoAndroid.