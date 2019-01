Missione Caracas

ilfoglio

: L’Amministrazione Trump ha un piano in due parti per togliere a Maduro il suo cerchio di protettori. L'analisi di… - ilfoglio_it : L’Amministrazione Trump ha un piano in due parti per togliere a Maduro il suo cerchio di protettori. L'analisi di… - francescogrig : RT @spinellibarrile: @ManlioDS @Mov5Stelle @M5S_Camera @M5S_Senato @EmmanuelMacron @ItalyMFA Non era a Caracas in missione due anni fa per… - Salvato39599308 : RT @spinellibarrile: @ManlioDS @Mov5Stelle @M5S_Camera @M5S_Senato @EmmanuelMacron @ItalyMFA Non era a Caracas in missione due anni fa per… -

(Di martedì 29 gennaio 2019) New York. In questi giorni è in corso uno scontro di posizionamento tra gli Stati Uniti e la Russia sulla questione Venezuela. Il governo russo ha mandato quattrocento contractor (fonte Reuters, sabato) a proteggere il presidente venezuelano Nicolás Maduro e due giorni fa il consigliere per la Sicur