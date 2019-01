Inter | non solo vida | proposto anche un ex

Non solo FaceTime : dalle Intercettazioni ai malware tutte le falle degli smartphone : Nel 2018 per la prima volta nella storia del cybercrimine recente, un malware per MacOS si è piazzato nella top ten dei malware più diffusi al mondo. Il record è stato stabilito da MAC.OSX.

Non solo FaceTime : dalle Intercettazioni ai malware tutte le falle degli smartphone : Applicazioni maliziose, connessioni non protette o anche semplicemente malintenzionati che installano programmi sul vostro telefonino. Lo smartphone è diventato vulnerabile come i Pc negli anni Novanta. Nessuno è più al sicuro. Neppure gli utenti Apple. Il caso FaceTime è solo l’ultimo, in ordine di tempo, di una lunga serie...

Inter - lo psicodramma di Spalletti : le ultime 48 ore - cosa non può più fallire : Che siamo in pieno inverno lo dicono i risultati dell' Inter. La legge non scritta, ormai, vuole che a cavallo della fine dell' anno solare e l' inizio di quello nuovo i nerazzurri si smarriscano nella via tra Milano e Appiano Gentile. Succede puntualmente da varie stagioni, dal Mancini-bis a Spalle

Sanremo 2019 - il conflitto di Interesse oltre ai nomi dei cantanti in gara fatti da Striscia : ecco come mai gli artisti da segnalare sono 21 e non 11 : La notizia di un presunto conflitto di interessi al Festival di Sanremo è tornato al centro della scena dopo il servizio di Striscia la notizia che ha segnalato la presenza in gara di undici artisti legati in qualche modo all’agenzia di Claudio Baglioni, la Friends and Partners di Ferdinando Salzano: Paola Turci, Nino D’Angelo, Francesco Renga, Il Volo, Achille Lauro e Nek. A cui si aggiungono Irama, Ultimo, Federica Carta, Shade e ...

Inter - Marotta : 'Perisic? Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare' : MILANO - 'A cena abbiamo fatto il punto, cose normali. Perisic? Difficile trattenere giocatori che non vogliono restare, ma nessuna offerta è arrivata, non esistono i presupposti alla cessione. ...

Diciotti - Salvini : “Era Interesse pubblico - va negata autorizzazione ai giudici”. Toninelli : “Maggioranza non rischia” : Quella per la nave Diciotti è stata una decisione presa “nell’interesse pubblico“, per questo “va negata l’autorizzazione ai giudici“. A dirlo è il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini in una lettera al Corriere della Sera in cui replica alle accuse di sequestro di persona e abuso d’ufficio che gli vengono mosse dalla Procura di Catania in relazione al caso della Diciotti, la nave militare ...

Inter - non solo Perisic : altri casi nello spogliatoio. E Zhang non vola in Cina : nello spogliatoio dell'Inter, infatti, i rapporti sarebbero tutt'altro che ottimi e più di un calciatore avrebbe chiesto di partire: secondo La Gazzetta dello Sport , all'esterno croato si aggiungono ...

Migranti - Salvini : «Sulla Diciotti il processo non va fatto - ho agito nell'Interesse pubblico» : Basti pensare che l'articolo 79 paragrafo primo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea afferma: «L'Unione sviluppa una politica comune dell'immigrazione intesa ad assicurare, in ogni ...

Netanyahu non ha rinnovato il mandato della presenza Internazionale temporanea a Hebron - : Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha rifiutato di rinnovare il mandato degli osservatori internazionali temporanei , TIPH, nella città di Hebron, sulla riva occidentale del fiume ...

Google Maps propone una nuova Interfaccia di ricerca in Material Theme - ma non per tutti : Google Maps introduce una nuova schermata per la ricerca in Material Theme, ma al momento è disponibile solo per alcuni utenti selezionati. L'articolo Google Maps propone una nuova interfaccia di ricerca in Material Theme, ma non per tutti proviene da TuttoAndroid.

L'Inter non va - Spalletti sul banco degli imputati. L'ombra di Conte sulla sua testa : L 'Inter di Luciano Spalletti ha chiuso in chiaroscuro la prima parte di stagione. I nerazzurri infatti hanno messo insieme 39 punti nelle prime 19 giornate di campionato: non male ma avrebbero ...

Uomini e Donne - Gemma chiede chiarimenti a Rocco sui giochini erotici (!) : "Sono rimasta turbata - non mi Interessano quei giochi..." : Durante la puntata di oggi, lunedì 28 gennaio 2019, del Trono Over di Uomini e Donne, la protagonista, come ogni lunedì, è stata ovviamente Gemma che, oltre a discutere nuovamente con Rocco sulla questione dei "giochini erotici", ha anche parlato di Marcello, l'uomo che ha cominciato a frequentare da poco.Gemma, accolta in studio anche da alcuni fischi a causa dell'arringa di Tina Cipollari che è andata su tutte le furie dopo aver ascoltato ...

Frosinone : Pescara su Ciofani - l'ex Interista Longo alla Cremonese : Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , la Cremonese ha da tempo il sì di Longo , Huesca, ex Inter,: oggi la firma. Fiordilino , Palermo, si avvicina all'Ascoli. La Salernitana vuole Mustacchio , ...

Inter-Icardi - Wanda Nara : "Marotta mi piace - ma non abbiamo parlato di cifre" : È quello di cui abbiamo bisogno, nel calcio c'è ipocrisia, lui ti guarda in faccia e ti dice la verità e in questo mondo non siamo abituati", ha detto durante Tiki Taka su Canale 5. Wanda è ...