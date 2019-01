Il bug di Facetime su iPhone che ' spia' le persone che chiami

Il bug Facetime che ti consente di «spiare» un altro iPhone : Un bug all'interno di FaceTime ha trasformato gli iPhone di tutto il mondo in orecchie indiscrete con cui «spiare» gli altri utenti. Sarebbe bastato comporre il numero per permetterti di ascoltare le persone che stai chiamando prima ancora che rispondessero alla telefonata: una falla grave nella sicurezza dell'applicazione che ha costretto Apple a correre ai ripari, disabilitando le chiamate di gruppo FaceTime fino all'arrivo di un aggiornamento ...

Apple : scoperto un bug su FaceTime che mette in serio pericolo la privacy : In un mondo sempre connesso in cui piattaforme social e dispositivi tecnologici consentono di comunicare e condividere contenuti istantaneamente, la protezione della privacy resta un tema fondamentale. Soprattutto quando si parla di multinazionali che hanno accesso a milioni di dati sensibili e che, per questo, devono garantire ai propri utenti che le loro informazioni personali verranno protette adeguatamente. In questo Apple appare da sempre ...