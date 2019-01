Diciotti | M5s spaccato sul processo a Salvini Sponda Conte salva l' alleanza

Diciotti - Di Battista : 'M5s voterà sì in giunta su Matteo Salvini' : "Credo proprio che voteremo 'sì' all'autorizzazione a procedere, poi cercheremo una soluzione tutti assieme" Lo ha detto Alessandro Di Battista , M5s, in merito alla richiesta a carico del ministro ...

Alessandro Di Battista : “Sul caso Diciotti M5s voterà per l’autorizzazione a procedere” : "Credo proprio che voteremo a favore di sì alla autorizzazione a procedere: poi cercheremo una soluzione tutti assieme", ha detto Di Battista a 'Porta a Porta'. Questa sera Luigi Di Maio incontrerà i senatori pentastellati membri della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato per decidere come votare.Continua a leggere

Di Battista sul caso Diciotti-Salvini : "M5S dirà sì al processo anche se non è giusto" : 'Qualora fossa successa questa cosa a Di Maio , lui avrebbe rinunciato all' immunità , cosa che disse Salvini , ma ha cambiato versione '. Così, ospite di Bruno Vespa a Porta a Porta , Alessandro Di ...

Diciotti - Conte : «Mia la responsabilità». Di Battista : «Di Maio avrebbe rinunciato all’immunità - M5S voterà sì» : L’esponente M5S ha parlato della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti di Salvini: «Aveva detto ‘Processatemi’, ha cambiato idea»

Diciotti - Di Battista : «Credo M5S voterà sì. Ma non è giusto processare Salvini» : L’esponente M5S ha parlato della richiesta di autorizzazione a procedere avanzata nei confronti del vicepremier leghista: «Aveva detto ‘Processatemi’, ha cambiato idea»

Diciotti - Di Battista : “Non si processi Salvini da solo. Conte scriva a giudici e dica fu atto condiviso. M5s voterà sì” : “Considero che non sia giusto processare esclusivamente Salvini per il caso Diciotti”. Alessandro Di Battista, intervistato da Bruno Vespa nel salotto di “Porta a porta“, ha parlato della linea che i 5 stelle intendono adottare in Giunta per le immunità quando si dovrà decidere sull’autorizzazione a procedere contro Salvini. “Ritengo che il presidente Conte debba fare un atto formale, scrivere una ...

Di Battista : credo M5s voterà sì ad autorizzazione per Salvini su caso Diciotti : Roma, 29 gen., askanews, - Il M5s voterà sì alla autorizzazione a procedere per Salvini? 'Io credo proprio di sì', ha risposto Alessandro Di Battista, a 'Porta a porta', riferendosi alla richiesta a ...

Caso Diciotti - da Salvini a processo da solo al fronte dell’autodenuncia. Di Maio incontra i senatori M5s in Giunta : Da una parte il fronte M5s di chi è convinto si debba mandare Matteo Salvini a processo da solo sul Caso Diciotti. Dall’altra chi sta valutando, sempre tra i 5 stelle, l’ipotesi dell’autodenuncia di tutti i ministri M5s e quindi di votare no in Aula all’autorizzazione a procedere contro il leghista. Dopo che il leader del Carroccio ha chiesto al Senato, con una lettera al Corriere della Sera, di essere salvato dal ...

Diciotti - con Salvini il M5s rischia di comportarsi come Berlusconi : Qualche giorno fa, dopo la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini rivolta al Senato dal Tribunale dei ministri (con l’accusa di sequestro di persona), il vicepremier più sborone della galassia aveva gonfiato il petto villoso, proclamando: “Sono qui! Processatemi!!!”. Invece, niente: ora non vuole più essere giudicato. Al centro, c’è la vicenda della nave della Guardia costiera italiana Diciotti, bloccata per ...

Diciotti - il voto segreto su Matteo Salvini che può smascherare il M5s : il grosso guaio di Luigi Di Maio : Il Movimento 5 Stelle sulla graticola della Sea Watch e dell'autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini. E il voto segreto in Senato potrebbe far precipitare la situazione. Ufficialmente, il partito guidato da Luigi Di Maio ha accolto favorevolmente "l'invito" del ministro degli Interni a vota

Diciotti - fonti M5S : Di Maio incontra membri M5S giunta autorizzazioni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Processo Salvini - quasi certo il no Svolta M5S sul caso Diciotti. Inside : caso Diciotti. Salvo colpi di scena dell'ultima ora, sempre possibili, secondo quanto Affaritaliani.it ha appreso da fonti qualificate della Lega e del Movimento 5 Stelle, i pentastellati si sarebbero orientati a votare contro l'autorizzazione a procedere... Segui su affaritaliani.it

Salvini : "L'autorizzazione a procedere sul caso Diciotti va negata" M5s : "Noi diremo sì" : Il vicepremier ha scritto in una lettera aperta al "Corriere della Sera" i motivi per cui secondo lui la richiesta andrebbe respinta