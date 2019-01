Circoli Pd | vince Zingaretti Renziani | noi maggioranza

ilfogliettone

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) Slitta ancora la diffusione dei dati ufficiali dei congressi di circolo del Partito Democratico: al Nazareno, dove i commissari sono riuniti, si procede a rilento per la grande quantita' di ricorsi arrivati. Cosi', all'ennesima sospensione dei lavori, intorno alle 19, un commissario fa sapere che - con ogni probabilita' - i dati arriveranno domani. Tra le mozioni in campo e' guerra di cifre, anche se la vittoria di Nicolain questa prima fase del congresso nazionale sembra scontata. Per la mozione Martina,e' al 47,2%, Martina al 36,5%, Giachetti al 12,8% neidem quando a votare sono stati 175 mila iscritti. Il governatore del Lazio, si sottolinea dagli stessi ambienti, resta dunque al di sotto della, mentre gli altri due candidati, insieme, sono vicini al 50% dei voti.Piu' netto il vantaggio distando ai numeri circolati in ...